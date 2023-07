Penyebab Twitter Down atau Error Sejak Sabtu 1 Juli 2023 Malam, Ini Imbas Dirasakan Pengguna

SURYA.CO.ID - Tanda pagar alias tagar 'Twitter down' dan 'Twitter kenapa' menjadi trending topic sejak Sabtu (1/7/2023) malam hingga Minggu (2/7/2023) pagi.

Sejumlah warganet di seluruh dunia mengeluhkan Twitter down alias error secara mendadak.

Masalah yang paling banyak dialami warganet adalah kesulitan login dan memperbaharui linimasa.

"TWITTER KENAPA JADI GINI SI"

"ini twitter kenapa dah, dari semalem sampe sekarang masih error teroos"

Linimasa Twitter tidak bisa dibuka

Menurut situs Downdetector, keluhan Twitter down muncul di Indonesia pada Sabtu (1/6) pukul 19.00 WIB.

Kemudian sekira pukul 21.15 WIB, laporan meningkat menjadi total 375 laporan.

Laporan terbanyak terkait akses situs web (37 persen), aplikasi (35 persen), dan koneksi server (28 persen). Setelah itu, tren laporan cenderung menurun pada dini hari hingga pagi, Minggu (2/6).

Salah satu imbas dari Twitter down, adalah hilangnya feed terbaru di bagian Following.

Pada bagian For You, feeds hanya muncul kicauan Elon Musk bertulis "Sorry, you are rate limited. Please wait a few moments then try again", yang muncul saat mencoba mengakses kolom komentar.

Lantas, apa penyebab Twitter down?

Perubahan kebijakan

Beberapa jam setelah pengguna mulai mengeluhkan masalah Twitter down itu, Elon Musk menjealaskan, bahwa Twitter menerapkan batasan sementara "demi mengatasi data scraping dan manipulasi sistem yang ekstrem."

Data scraping alias data extraction adalah teknik automatisasi yang memungkinkan kita mengekstrak data dari website, database, untuk kemudian menyimpannya ke dalam sebuah file dengan format tabular atau spreadsheet.

Elon Musk pun memberikan sejumlah pembatasan:

1. Akun terverifikasi (yang langganan centang biru) dibatasi untuk membaca 6.000 postingan per hari.

2. Akun yang tidak diverifikasi dibatasi cuma 600 postingan.

3. Akun baru yang tidak diverifikasi mencapai 300 posting sehari.