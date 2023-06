PLN Nusantara Power Borong 9 Penghargaan TOP CSR Award 2023

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PLN Nusantara Power (PLN NP) meraih sembilan penghargaan bergengsi TOP CSR (Corporate Social Responsible).

Dari jumlah tersebut, lima penghargaan berupa bintang 4 dan empat penghargaan bintang 3.

TOP CSR menjadi salah satu ajang pembuktian kontribusi PLN NP dalam bidang pemberdayaan sosial dan masyarakat, selain lini bisnis utamanya : menghadirkan listrik berkualitas untuk Indonesia.

Sembilan unit pembangkit (UP) yang menerima penghargaan ini adalah UP Rembang, UP Paiton, UP Cirata, UP Pacitan, dan UP Tarahan yang masing-masing mendapatkan TOP CSR bintang 4.

Sedangkan raihan bintang 3 diraih oleh UP Brantas, UP Tanjung Awar-Awar, UP Punagaya, dan juga UP Muara Tawar.

Direktur Utama PLN NP, Ruly Firmansyah, menyampaikan komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar unit pembangkit PLN NP.

“Sesuai dengan komitmen PLN NP untuk bertumbuh dan berkembang bersama sosial dan masyarakat, PLN NP akan terus melibatkan, membina, dan memberikan dampak serta nilai positif bagi masyarakat di seluruh wilayah kerja kami, utamanya dalam mendukung program transformasi PLN Green demi mewujudkan Indonesia yang lebih hijau," kata Ruly, Kamis (8/6/2023).

Penghargaan bintang 4 TOP CSR Award yang diraih PLN NP menunjukkan bahwa CSR perusahaan berada di level sangat baik, sedangkan bintang 3 TOP CSR menunjukan CSR perusahaan berada di level ideal dimana CSR perusahaan PLN NP memiliki keterkaitkan dan Keselarasan CSR dengan Strategi pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan Inisiatif CSR yang mengadopsi CSV (Creating Shared Value), dan ISO 26000 SR.

Sebagian besar program csr PLN NP juga ditujukan untuk mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri, konsep CSV tersebut diterapkan sebagai keunggulan kompetitif dengan cara memasukkan masalah sosial sebagai bahan dalam merancang strategi perusahaan.

Sebab melalui CSV perusahaan memainkan peran ganda untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi secara bersama-sama, untuk memberikan solusi terhadap persoalan sosial, lingkungan dan perusahaan.

TOP CSR Award merupakan sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil menjalankan program “creating shared value” berdasarkan tiga aspek pengukuran, yaitu Concept Aspect, Impact Aspect, dan Branding Aspect.

Penghargaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap brand atau perusahaan di mata publik.

Kategori penghargaan Top CSR Awards 2023 untuk perusahaan/organisasi, diklasifikasikan dalam lima tingkatan Level Bintang, yang dinilai berdasarkan sejumlah kriteria.

Pertama, adalah bagaimana tingkat keselarasan CSR dengan strategi bisnis melalui pendekatan CSV (Creating Shared Value).Kedua, adalah bentuk program CSR unggulan di masa Covid-19.

Hal ini menjadi penting, agar keberadaan CSR, terus berperan untuk mendorong perusahaan keluar dari situasi sulit seperti saat ini.

Ketiga, sejauh mana CSR perusahaan sudah mengadopsi ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL). Keempat, adalah bagaimana kebijakan dan sistem tata kelola CSR serta.

Dan yang terakhir adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan bisnis dan CSR perusahaan secara win-win, melalui penciptaan nilai manfaat bersama termasuk manfaat terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan.