Sediakan Ternak Sehat Jelang Idul Adha, Si Sapi Lamongan Juga Dipakai Pembeli Dari Luar Daerah

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Hari Raya Kurban atau Idul Adha menjadi salah satu hari besar Islam yang menggerakkan perekonomian daerah dari jual beli ternak. Sehingga Pemkab Lamongan pun mencoba menjawab kebutuhan hewan kurban yang layak serta terhindar dari penyakit.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lamongan membuat terobosan dengan melaunching aplikasi Bursa Hewan Qurban (BHQ), Minggu (28/5/2023).

Aplikasi Bursa Ternak untuk Kurban seperti Si Sapi (Sistem Informasi Pemasaran Sapi) ini, dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi peternak, pembeli, dan hewan ternak.

Salah satu keamanan yang menjadi jaminan ialah hewan yang dijual dipastikan dalam kondisi sehat, baik secara kasat mata maupun secara klinis, karena sudah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan.

"Hari ini kita melaunching bursa hewan kurban pertama kali, karena sebentar lagi menuju Idul Adha," tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat melaunching Bursa Hewan Qurban, bersamaan digelarkan pameran hewan kesayangan di Alun-Alun Lamongan, Minggu (28/5/2023).

Setiap menjelang Idul Adha, masyarakat butuh informasi. Informasi harga sapi dan kepastian kesehatan sapi yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu BHQ hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aplikasi Si Sapi ini juga akan sangat diperlukan oleh masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan hewan ternak untuk kurban. "Tentu yang sudah ditampilkan dalam Si Sapi ini adalah hewan sehat yang sudah siap dipotong dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keadaannya," ungkap Pak Yes.

Bursa Ternak Si Sapi Lamongan (sisapi.lamongankab.go.id) merupakan sarana penyedia informasi bagi masyarakat dalam mendapatkan ternak kurban yang sesuai dengan ketentuan.

Melalui Si Sapi, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi lokasi-lokasi penyedia ternak kurban yang ada di Lamongan, baik pedagang, kandang peternak, atau kelompok ternak. Juga dilengkapi nomor kontak penjual dan lokasi, sehingga memudahkan masyarakat atau panitia kurban dalam mencari ternak.

Adapun keunggulan hewan ternak dari bursa ternak kurban ini yakni, tersedianya ternak-ternak kurban yang sehat, ternak sudah mendapat vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (penyakit yang ditandai dengan benjolan pada kulit sapi).

Selain itu ternak dipantau oleh petugas Disnakeswan Lamongan, serta dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan.

Dalam kesempatan itu Yuhronur juga melakukan interaksi secara online dengan tiga peternak sapi Lamongan yakni Suparto, H Zainal, dan H Juri. Yuhronur memperoleh laporan bahwa pada H-30 Idul Adha ini sudah banyak yang mulai memesan sapi di Lamongan.

Sebagaimana diungkapkan Suparto dari Koperasi Ternak Gunungrejo Makmur Kedungpring, yang menyiapkan 253 ekor hewan qurban, dan 53 ekor di antaranya sudah laku. Sapi-sapi yang disiapkan sehat, sudah divaksin PMK dan LSD serta dalam pengawasan Disnakeswan.

"Untuk pemasaran kami menyediakan on the spot di kandang, juga secara online lewat di Si Sapi. Alhamdulillah lumayan membantu,secara online kurang lebih 50 persen. Pembeli online paling banyak dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, sebagian Mojokerto, Jombang. Kalau on the spot, kebanyakan pembeli datang dari Lamongan dan ada dari Bojonegoro," kata Suprapto.