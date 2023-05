Biro Perjalanan Umroh Berlomba Beri Pengalaman Unik pada Jemaahnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengalaman yang unik dan berbeda kini menjadi salah satu upaya dari biro perjalanan umroh dalam menggaet jamaah.

Seperti yang dilakukan biro perjalanan umroh, Pangeran Tour and Travel, yang menawarkan paket nonton bola Ronaldo di Al Nassr, Saudi Arabia.

CEO Pangeran Tour and Travel, Andik Setiawan, mengatakan, saat ini jamaah umroh sudah semakin beragam dalam mencari kegiatan tambahan disela kegiatan ibadah di umroh.

"Wisata ke berbagai tempat sudah banyak yang menawarkan. Nah biar beda, kami menawarkan umroh sambil menonton bintang sepak bola saat bermain di Al Nassr, Saudi Arabia," kata Andik, Rabu (3/5/2023).

Seperti yang diketahui, pemain sepak bola dengan gaji termahal di dunia, Cristiano Ronaldo, saat ini sedang dikontrak club Al Nassr di Arab Saudi. Beberapa jadwal tanding yang menampilkan Ronaldo telah terpampang di berbagai media massa.

"Tentunya penggemar Ronaldo akan sangat tertarik untuk umroh sambil melihat Ronaldo main secara langsung di Arab Saudi," lanjut Andik, yang baru sama melaunching biro perjalana umroh Pangeran Tour and Travel di awal tahun 2023 ini.

Fasilitas lainnya, lanjut Andik adalah tempat menginap di hotel bintang 5. Kemudian mutowif andalan yang setia menemani jamaah.

"Dan ini menjadi salah satu keunggulan Pangeran Tour, kami juga memiliki ustad pembimbing yang sudah sangat berkompeten di keilmuannya. Hasilnya, jamaah bisa berumroh dengan semakin khusuk dan mendapatkan pengalaman luar biasa,” beber Andik.

Khusus untuk umroh sambil nonton Christiano Ronaldo main, jadwalnya akan mengikuti.

Sementara untuk perjalanan umroh di tahun 2023 ini, Andik telah membuka pendaftaran untuk di bulan Desember 2023.

"Yaitu keberangkatan di tanggal 1 dan 12 Desember 2023. Ini yang kami publish dengan rate harga mulai 4.200 dolar AS hingga 5.000 dolar AS untuk premium dan reguler mulai 2.300 dolar AS sampai 3.400 dolar AS," pungkas Andik.