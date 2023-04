Link Live Streaming Indonesian Idol 2023 Hari Ini, Keseruan Top 4 Jelang Idul Fitri 1444 Hijriyah

SURYA.CO.ID - Indonesian Idol 2023 dipastikan tidak tayang hari ini (17/4/2023) pukul 21.30 WIB.

Ini lantaran Top 4 Indonesian Idol 2023, yakni Salma Salsabila, Nabilah Taqqiyah, Paul, dan Rony sedang mendapat kesempatan libur Lebaran 2023.

Mereka akan libur selama 2 pekan dan tampil di panggung Spektakuler Show 11, pada Senin (1/5/2023) mendatang.

Kabar tersebut diketahui dari video di Youtube Indonesian Idol, Minggu (16/4/2023), yang memperlihatkan persiapan Top 4 pulang ke kampung halaman mereka.

Di video tersebut, Top 4 menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menemani penonton selama 2 pekan ke depan.

Namun untuk mengobati kerinduan pada babak Spektakuler Show, Anda bisa menyaksikan video keseruan Top 4 mudik Lebaran 2023 melalui link live streaming berikut ini.

Link live streaming Indonesian Idol 2023

Isyarat Paul istirahat sejenak

Sebelumnya, warganet mempertanyakan apakah Indonesian Idol 2023 akan tayang menjelang Idul Fitri 1444 Hijriyah, yang diprediksi jatuh pada Sabtu (22/4/2023).

Pihak Indonesian Idol 2023 pun belum memberikan penjelasan secara detail.

Terbaru, peserta Top 4 Indonesian Idol 2023, Nyoman Paul seolah memberikan isyarat terkait jadwal Spektakuler Show 11.

Melalui unggahan Instastory, Nyoman Paul mengunggah foto bersama kru Indonesian Idol 2023.

Ia menuliskan, "Happy rest selama beberapa pekan ke depan. See you when I see you".

Keinginan nyeleneh Paul