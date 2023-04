PLN Jamin Layanan Kelistrikan Tetap Andal Meski Tarif Triwulan 2 Tidak Naik

SURYA.co.id | SURABAYA - PT PLN (Persero) memastikan pelayanan listrik ke masyarakat tidak akan mengalami perubahan dan tetap andal.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menegaskan itu terkait pengumuman pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan tarif listrik periode April - Juni 2023 yang tidak mengalami perubahan.

"Kami memastikan perseroan terus melakukan langkah efisiensi serta menyajikan listrik andal dan berkualitas bagi seluruh pelanggan," kata Darmawan, Sabtu (31/3/2023).

Menurutnya, saat ini, kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi.

"Kami terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang andal dan berkualitas," tambah Darmawan.

Selain itu, dalam upaya turut menggerakkan perekonomian nasional, perseroan juga selalu aktif meningkatkan penjualan dan memberikan promo layanan ketenagalistrikan serta beragam insentif menarik dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Perlu diketahui, penetapan tarif listrik periode triwulan II tahun 2023 ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro rata-rata pada bulan November-Desember 2022 dan Januari Tahun 2023, dengan realisasi kurs sebesar Rp 15.522,99 per dolas AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 80,90 dolar AS per barel, tingkat inflasi sebesar 0,36 persen, dan Harga Batu Bara Acuan (HBA) sebesar Rp920,41 per kg sesuai kebijakan DMO Batu Bara 70 USD per ton.

Adapun besaran tarif tenaga listrik untuk per April hingga Juni 2023 untuk sektor rumah tangga, meliputi :

-Pelanggan Rumah Tangga Daya 450 Volt Ampere (VA) Bersubsidi sebesar Rp 415/ kilowatt hour (kWh)

– Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA Bersubsidi sebesar Rp 605/kWh.

– Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp 1.352/kWh.

– Pelanggan Rumah Tangga Daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp 1.444,70/kWh.

– Pelanggan Rumah Tangga Daya 3.500 ke atas sebesar Rp 1.699,53/kWh.