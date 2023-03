Berbuka Puasa Spesial, Front One & Azana Style Hotel Pamekasan Sajikan Menu Lokal dan Timur Tengah

Direktur of Sales Front One & Azana Style Hotel, Pamekasan, Arivianto, memaparkan aneka menu buka puasa, di hadapan 200 undangan, Senin (20/3/2023) malam.

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Ibadah puasa sebulan penuh selama Ramadhan tidak sekadar membuka pahala untuk umat Islam, tetapi juga memberi kesempatan bagi usaha perhotelan untuk menawarkan berbagai paket spesial. Di Pamekasan, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa mendapat alternatif menu buka puasa, baik bersama keluarga maupun bersama teman dan kolega.

Ini setelah Front One & Azana Style Hotel Pamekasan, menyajikan aneka ragam menu sepesial untuk berbuka selama di bulan puasa. Harga yang ditawarkan bervariasi dan cukup terjangkau bagi masyarakat. Mulai dari harga Rp 55.000 per orang, hingga Rp 125.000 per orang.

Direktur of Sales Front One & Azana Style Hotel Pamekasan, Arivianto menjelaskan hal itu saat menggelar acara Apresiasi Mitra Kerja & Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriyah, yang dihadiri sekitar 200 orang, di Dharmawangsa Grand Ballroom, Front One & Azana Style Hotel, Senin (20/3/2023) malam.

“Bila bapak dan ibu berbuka puasa di sini, pada hari pertama hingga hari ke-10, mendapatkan diskon 10 persen. Sedangkan yang berbuka sebanyak 50 orang, minimal dengan pemesanan paket menu seharga Rp 100.000 per orang, maka mendapatkan satu voucher menginap gratis di hotel ini, di kamar deluxe,” ujar Arif, panggilan Arivianto.

Menurur Arif, di antara menu yang akan disajikan selama buka puasa adalah gorengan, soup kimlo, nasi putih, nasi goreng ayam, cap cay, cah pok coy BP, goreng, ayam bakar jimbran, mie goreng seafood, ikan asam manis, daging lada hitam, tahu cagardas, bihun goreng ayam, nasi goreng udang, daging saos tiram, tempe mendoan, aneka kue, kurma, es campur, pudding dan buah potong, kurma.

Dikatakan, selain beragam menu untuk memanjakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi pengunjung, juga terdapat menu spesial berupa sop buntut dan makanan khas Timur Tengah, berupa nasi kebuli dan nasi goreng daging kambing.

Diuraikan pula, aneka menu yang ditawarkan tersaji di enam tempat. Seperti Dharmawangsa Grand Ballroom, berkapasitas 300 orang. Kemudian di Ole Olang Restaurant dengan kapasitas 100 orang. Pool Side berkapastitas 100 orang, Plug & Play Meeting Room berkapasitas 70 orang.

Juga di Kayu Manis Lobby Lounge yang berkapasitas 20 orang dan Sky Lounge berkapasitas 40 orang. Dan Dharmawangsa Grand Ballroom ini bisa disekat-sekat menjadi ruang Paku Buono, Singosari dan Sailendra.

“Untuk sajian menu buka puasa Ramadhan tahun ini, kami sengaja menyasar beberapa segmen. Seperti dari kalangan kampus, perkantoran, perusahaan, komunitas, perbankan. Dan kami menawarkan paket sesuai dengan keinginan pengunjung,” papar Arif. *****