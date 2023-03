7 Journeys to Doha, Ramadan Penuh Berkah dengan 110 Variasi Menu di Vasa Hotel Surabaya

Para chef memamerkan 7 signature kuliner menu buka puasa dari tema 7 Journey in Doha di Vasa Hotel Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA- Vasa Hotel Surabaya mengangkat tema 7 Journeys to Doha untuk memeriahkan suasana Ramadhan 2023.

Tema tersebut dimaknai sebagai tujuh hari perjalanan penuh berkah dan bermakna untuk mencapai kemakmuran.

Tema tersebut diambil dari sepenggal makna yang terinspirasi ayat Al-Quran (QS. Al-Hajj Ayat 47) tentang penciptaan dunia dan seisinya oleh Dzat Yang Maha Agung, di mana diceritakan Allah SWT menciptakan bumi selama tujuh hari yang ditutup dengan penciptaan Nabi Adam pada hari Jumat.

Uniknya ayat ini juga merupakan ayat yang universal karena juga tercatat pada kitab suci agama-agama samawi di dunia.

Sementara Doha adalah symbol dari “tujuan” karena semenanjung Uni Emirate Arab saat ini dikenal sebagai negara yang memiliki perekonomian makMur.

Director of Marketing Tanly Hospitality Mona Cella mengungkapkan tema ini sengaja dibentuk sebagai bagian dari syiar Islam pada kehidupan sehari-hari, sehingga tamu yang hadir dapat merasakan “makna terbaik” dalam berkehidupan.

“7 Journey in Doha adalah manifestasi perjalanan yang penuh berkah dan bermakna, ini adalah bagian syiar Islam yang para tamu harus tahu, sehingga mereka juga bisa bersyukur setiap hari atas karunia Tuhan mulai dari Minggu hingga Sabtu ternyata semuanya memiliki arti” ujar Mona, beberapa waktu lalu.

Tema yang begitu dalam ini juga diterjemahkan oleh Vasa Hotel Surabaya dengan menyuguhkan sederetan set menu khas Ramadan yang berbeda setiap hari.

Total ada lebih dari 110 variasi menu mulai dari makanan, kudapan hingga minuman.

Mulai dari menu khas Asia Selatan seperti Lamb Briyani, ChikenTandoori dan Lamb Moussaka atau manisan khas Timur Tengah seperti Dates, Umm ali, Baklava, Rice Pudding, Basbousa dan Maamool.

“Total ada 110 jenis lebih variasi jamuan untuk Ramadan dan semua ini memang kami hadirkan untuk memuaskan selera masyarakat yang berbeda-beda khususnya saat berbuka puasa. Selain menu utama 7 journeys to Doha, menu nusantara hingga internasional lain juga akan tetap ada” tutur Mini Tanoewidjaja selaku Director of Food and Beverage.

Acara Ramadhan Holy Month Gatherinf dibuka dengan suguhan Tari Saman dari SMA Muhammadiyah 3 Surabaya mengajak para tamu untuk menjelajahi khazanah makanan khas Ramadan, Selasa (7/3/2023).

Para tamu juga dapat merayakan momen berbuka puasa penuh berkah dengan menu-menu unik di 209 Restaurant mulai dari Rp 248.000 nett per orang untuk periode mulai dari 23 Maret hingga 21 April 2023.

Vasa Hotel juga membuka ruang meeting dan outdoor venue di lantai lima sebagai pilihan venue lain.

Tak hanya itu, untuk memanjakan para tamu Vasa Hotel berkolaborasi dengan Royal Caribbean – Spectrum of the Sea, memberikan hadiah yang berupa satu Cabin Suite untuk dua orang 3 nights sailing Singapore-Penang.

Dengan syarat setiap pembelian minimal Rp 500.000 berlaku kelipatan, tamu berkesempatan mendapatkan satu kupon yang akan diundi di akhir bulan Ramadhan mendatang.

Paket hampers istimewa dengan bentuk tenda khas Doha dengan warna-warna cerah juga telah di siapkan yang cocok untuk hantaran selama bulan suci Ramadan ataupun hari Raya Idul Fitri.

