Jakarta Sambut Pameran Spektakuler 'City of ALL - Accor Live Limitless'

City of ALL – Accor Live Limitless merupakan pameran brand Accor yang spektakuler selama lima hari, akan hadir di Jakarta.

SURYA.co.id, JAKARTA – City of ALL – Accor Live Limitless merupakan pameran brand Accor yang spektakuler selama lima hari, akan hadir di Jakarta.

Acara yang memukau ini dirancang untuk memberikan penawaran eksklusif, diskon menarik, dan hiburan yang menggembirakan bagi konsumen, pengunjung industri perjalanan wisata, dan perencana pernikahan.

Pameran yang sepenuhnya terintegrasi dan sangat interaktif ini akan menyingkap dunia penuh manfaat yang ditawarkan oleh ALL – Accor Live Limitless – program loyalitas global yang mewujudkan meningkatnya harapan pada industri perhotelan.

ALL – Accor Live Limitless memungkinkan anggota untuk mendapat "pengalaman luar biasa dengan bermacam hadiah, fasilitas unik, dan acara yang menyenangkan.

Aplikasi seluler khusus ALL – Accor Live Limitless memberikan banyak manfaat hanya dengan jangkauan ujung jari anggotanya.

'City of ALL' edisi Jakarta, didukung oleh CIMB Niaga dan King Koil, berlangsung selama lima hari dari tanggal 15 hingga 19 Maret 2023 di Laguna Atrium, Central Park Mall, pusat gaya hidup utama di jantung kota yang berkembang pesat ini.

Klien, mitra, anggota ALL – Accor Live Limitless, dan anggota masyarakat akan berjalan melalui mal, di mana mereka akan diperkenalkan dengan banyak penawaran menarik, pengalaman dari merek-merek yang ada, hiburan langsung, hadiah khusus, dan lainnya, dari ratusan hotel dan resor di Indonesia dan Singapura.

Serangkaian stan yang menawan dan mengundang, termasuk tema Jungle Cruise, Javanese Museum, Beach Lounge, Panoramic Train, Wedding Parlour, Gardens by the Bay, Family Play Area and the ibis Family House, akan menghidupkan setiap merek dengan cara yang penuh warna dan kreatif.

Perencana acara dapat memanfaatkan penawaran eksklusif, termasuk diskon hingga 40 persen dari tagihan utama untuk acara bisnis dan sosial, termasuk pernikahan, plus pilihan manfaat gratis dan poin reward ganda ALL Meeting Planner.

Semua pengunjung lainnya akan dapat menikmati harga spesial dengan diskon hingga 40 % di hotel-hotel di Indonesia, plus voucher 'Dine With ALL' senilai hingga Rp 1 juta, promosi khusus Ramadhan dan banyak lagi!

Semua tamu akan menikmati pertunjukan yang ceria, demonstrasi langsung, pertunjukan musik dan peragaan busana, 'Wheel of Fortune' dan 'Mystery Boxes' akan menampilkan hadiah fantastis, serta hadiah utama.

“Kami sangat senang dapat terhubung dengan pelanggan korporat dan konsumen kami yang terhormat di Indonesia, salah satu negara berkembang terpenting di dunia dan pasar yang dinamis untuk perjalanan dan pariwisata. Sebagai salah satu perusahaan perhotelan terkemuka di Indonesia, dengan sekitar 140 hotel dan rangkaian proyek yang sehat secara nasional, Accor menjadi grup hotel pilihan bagi banyak orang Indonesia. Kami berharap dapat bertemu dengan para tamu dan mitra dagang di City of ALL di Jakarta pada bulan Maret ini,” kata Chief Executive Officer Accor Southeast Asia, Japan, and South Korea, Garth Simmons.

ALL – Accor Live Limitless terhubung dengan para tamu di Indonesia pada tahun 2020 melalui Hotel & Wedding Fair perdananya di Jakarta, yang berhasil membangkitkan minat di antara mitra, klien, anggota loyalitas, dan tamu Accor.

Penyelenggaraan acara City of ALL di Jakarta mengikuti penyelenggaraan pameran sebelumnya di Surabaya pada bulan Februari.

Untuk informasi lebih lanjut tentang acara City of ALL, silakan kunjungi www.accor-event.com.

TENTANG ACCOR

Accor adalah grup perhotelan terkemuka dunia yang terdiri dari 5,300 properti dan 10,000 tempat makan dan minum di 110 negara. Grup ini memiliki salah satu ekosistem perhotelan yang paling beragam dan terintegrasi penuh di industri yang mencakup lebih dari 40 merek hotel mewah, premium, kelah menengah dan ekonomi, tempat hiburan, restoran dan bar, rumah pribadi bermerek, properti akomodasi bersama, layanan pramutamu, ruang kerja bersama dan lainnya. Posisi Accor yang tak tertandingi dalam gaya hidup perhotelan – salah satu kategori dengan pertumbuhan terpesat di industri – dipimpin oleh Ennismore, sebuah perusahaan bersama di mana Accor memiliki saham mayoritas. Ennismore adalah perusahaan perhotelan kreatif dengan rangkaian merek wirausaha global dan merek yang dibangun pendiri dengan tujuan di hati mereka. Accor memiliki portofolio yang membanggakan dari mereknya yang khas dan tak tertandingi dan sekitar 230,000 anggota tim di seluruh dunia. Anggota mendapat manfaat dari program loyalitas komprehensif perusahaan – ALL - Accor Live Limitless-pendamping gaya hidup sehari-hari yang menyediakan akses ke berbagai penghargaan, layanan, dan pengalaman. Melalui komitmen berkelanjutan globalnya (seperti mencapai emisi Net Zero Carbon pada tahun 2050, penghapusan plastik sekali pakai secara global dalam pengalaman tamu hotelnya, dll.), inisiatif Accor Solidarity, RiiSE dan Pendanaan ALL Heartist, Grup berfokus untuk menjalankan aksi positif melalui etika bisnis, pariwisata yang bertanggung jawab, kelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat, keragaman dan penyertaan. Didirikan pada tahun 1967, Accor SA berkantor pusat di Prancis dan terdaftar secara publik di Bursa Efek Euronext Paris (kode ISIN: FR0000120404) dan di Pasar OTC (Ticker: ACCYY) di Amerika Serikat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi group.accor.com atau ikuti kami di Twitter, Facebook, LinkedIn , Instagram dan TikTok.