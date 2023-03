Bawa Brand Soulfull Hub by F&B ID, Kawan Lama Group Buka Tempat Makan dan Nongkrong Baru di Surabaya

Dari kiri ke kanan: Operation Director F&B ID Daisy Hermawan, bersama Business Director F&B ID Devin Widya Krisnadi, dan General Manager Marketing F&B ID Lany Cucu, serta Regional Manager F&B ID Pujiono, saat grand launching Soulfull Hub by F&B ID di kawasan Jalan Darmo, Kota Surabaya, Jumat (17/2/2023).

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - F&B ID, perusahaan yang sejak tahun 2011 menaungi seluruh portofolio bisnis food & beverage dari Kawan Lama Group, resmi meluncurkan Soulfull Hub by F&B ID pertama di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023).

Tempat nongkrong baru tersebut menawarkan pengalaman bersantap yang berbeda dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Ekspansi soulfull hub by F&B ID di Surabaya ini merupakan wujud penguatan komitmen kami untuk memberikan soulfull experience secara Offline," kata Devin Widya Krisnadj, Business Director, PT Foods Beverages Indonesia (F&B ID).

Lebih lanjut Devin mengatakan, soulfull hub by F&B ID ini adalah sebuah konsep baru dari F&B ID.

Sebuah tempat di mana mereka meningkatkan pengalaman bersantap di brand brand, yang belum pernah dilakukan di pembukaan gerai sebelumnya.

"soulfull hub by F&B ID merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk terus berinovasi dalam menyajikan kebahagiaan di keseharian pelanggan lewat makanan dan minuman. Sehingga dapat tercipta pengalaman berkesan dari rasa turun ke hati. Untuk pemilihan lokasinya, kami melihat bahwa Surabaya merupakan kota yang memiliki potensi besar dengan antusiasme yang luar biasa setelah melihat pada pembukaan Chatime Atealer, Cupbop, dan Gindaco di Galaxy Mall Surabaya pada Maret 2022 lalu," jelas Devin.

Selanjutnya di soulfull hub by F&B ID, pelanggan dapat menemukan dan menikmati berbagai sajian menu minuman kekinian, seperti Chatime, Korean rice bowl dan street food dari Cupbop.

Kemudian takoyaki nomor satu di Jepang dari Gindaco.

Juga kari autentik asal Kota Kanazawa Jepang dari Go! Go! CURRY - Genki no Minamoto (GGC) di Kota Surabaya sekaligus menjadi gerai keduanya se-Indonesia.

Untuk merayakan hari peluncuran soulfull hub by F&B ID nya, F&B ID menghadirkan berbagai penawaran menarik, seperti promo bundlng mulai dari Rp 40.000 mulai tanggal 15 hingga 28 Februari 2022.

Potongan 15 persen dengan menunjukkan kartu pelajar atau ID karyawan, dan berbagai promo menarik lainnya.

“Bahagia itu sederhana. Sesederhana berkumpul dan berinteraksi bersama orang terdekat atau sekadar ingin menikmati waktu sendiri sambil menyantap makanan dan minuman favorit. Kami berharap dengan adanya ini bisa menjadi tempat hangout yang menyenangkan bagi teman-teman di Surabaya," ungkap Devin.

Bisa dipergunakan sebagai ruang bersantai menikmati sajian menu, ruang berdiskusi atau bekerja, hingga ruang untuk berbagai kegiatan baik oleh komunitas maupun kelompok lainnya dengan memanfaatkan area indoor dan outdoor yang luas dan nyaman, private room, dan juga koneksi internet.