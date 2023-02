Adi Husada Cancer Center Surabaya Launching Layanan Psikologi Gratis bagi Pasien Kanker

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pendampingan psikologis kepada penderita penyakit kanker menjadi bahasan utama dalam launching layanan pendampingan psikolog, 'You Are Not Alone', di Adi Husada Cancer Center (AHCC) Surabaya, Selasa (14/2/2023).

Dosen Fakultas Psikologi Unair, Dr Triana Kesuma Dewi SPsi MSc, sebagai narasumber mengatakan 90 persen ketika orang divonis menderita kanker maka akan membuat keluarga down.

“Dukungan psikologis kepada pasien kanker ini penting sekali, baik bagi pasien maupun keluarga agar penanganan benar benar bisa dilakukan,” katanya.

Dukungan psiko sosial ini akan beradaptasi dengan penyakit kanker.

“Saat di Diagnosa kanker bisa dibayangkan perasaan kaget dan tidak percaya, ini resiko yang wajar,” ujarnya.

Tapi kalau ada strategi untuk mengatasi in, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut.

Stigma kanker penyakit yang mematikan sudah kebayang kedepan seperti apa.

Tapi ada juga rasa harapan.

Salah satu pasien kanker mengatakan Sangat menolak saat divonis kanker.

“Sebagai single parent saya menolak, Tuhan kenapa saya, saya sudah berbuat baik, apa kesalahan saya,” katanya.

Ia sempat keliling rumah sakit, jawabannya sama.

“Sampai kapan, akhirnya saya bilang divonis seperti ini manusia hidup ada yang mengatur saya akan berobat untuk anak saya,” ungkapnya.

General Manajer AHCC Dr Silvia Haniwijaya Tjokro MKes mengatakan layanan pendampingan psikologi ini akan membantu mereka dan selalu support mereka secara moral.

Menurutnya pasien yang melakukan perawatan pengobatan kanker sering merasa down dengan kondisinya.

“Mental health secara psikologis dibutuhkan untuk motivasi diri sehingga pengobatan berjalan dengan baik,” katanya.

Pendampingan psikologis diperlukan baik saat perawatan maupun pasca perawatan.

Bagi pasien AHCC layanan psikologi ini tidak dikenakan biaya alias gratis sampai Bulan April mendatang.

“Silahkan bisa curcol juga di layanan psikologi AHCC ini dengan kerahasiaan akan terjaga,” pungkasnya.