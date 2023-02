Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Widya Darma Surabaya Ajak Siswa Belajar di Kereta Api

SURYA.co.id - Prodi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Widya Darma Surabaya, membuat model pembelajaran baru yang asyik dan menarik.

Metode pembelajaran yang disebut 'Seven Habits' ini membuktikan proses pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, namun dapat diimplementasikan di mana pun.

Itu selaras dengan misi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.

Mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Widya Darma Surabaya mengadakan kegiatan di luar kampus, Minggu (10/1/2023).

Kegiatan itu merupakan penerapan hasil belajar mereka selama di dalam kampus.

Dalam melakukan kegiatan itu, mereka dibimbing oleh Edy Suseno, Putri Retnowati, Amiatun Nuryana, dan Heru Purnomo.

Edy Suseno mengarahkan mahasiswa untuk menerapkan mata kuliah Structure, Listening, Reading, Writing, Speaking, dan Learning Theory.

Penerapan semua pengetahuan itu disajikan dalam kegiatan dengan judul Learning English on The Train and Implementing 7 Habits.

Mahasiswa IKIP Widya Darma, Universitas Negeri Surabaya, ITS, guru dan siswa dari SMAN 16 Surabaya, SMAN 21 Surabaya, SMK Wonokromo, SMPN 55 Surabaya, dan SMPN 2 Sukodono Sidoarjo ikut serta melakukan kegiatan itu sebagai peserta.

Pengembangan kemampuan mengajar Bahasa Inggris, mahasiswa mengajari para peserta di dalam gerbong kereta selama perjalanan dari Surabaya sampai Malang.

Peserta mengerjakan latihan pelajaran sesuai dengan tata bahasa yang dibahas serta membacakan kembali dari podcast yang didengar melalui ponsel mereka.

Dalam proses belajar mengajar itu, peserta memahami materi dan mengerjakan tugasnya di media yang telah disediakan.

Sedangkan pembacaan jawaban dan transkrip podcast diunggah pada WhasApp group yang dibentuk sebelumnya untuk diberikan tanggapan.

Sebagai pengembangan kemampuan membentuk karakter peserta yang bersifat pendidikan, Edy Suseno didampingi Ully memberikan kuliah pendek dengan mengangkat topik Implementing 7 Habits.