Klenteng Poo An Kiong Kota Blitar Masih Dibangun Ulang, Perayaan Imlek 2023 Pindah di Ruko

Kondisi pembangunan di Klenteng Poo An Kiong, Jl Merdeka Barat, Kota Blitar, Sabtu (14/1/2023).

SURYA.CO.ID, BLITAR - Umat Konghucu di Kota Blitar belum bisa melaksanakan kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek 2574 di Klenteng Poo An Kiong pada 2023 ini.

Sebab, saat ini Klenteng Poo An Kiong yang terletak di Jl Merdeka Barat Kota Blitar, masih dalam proses pembangunan ulang pasca terbakar pada 22 November 2021 lalu.

"Kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh tahun ini kami laksanakan di Sekretariat sementara Klenteng Poo An Kiong di Ruko, Jl Mawar, Kota Blitar. Karena, klenteng masih dibangun ulang pasca kebakaran 2021 lalu," kata Pengurus Yayasan Klenteng Poo An Kiong, Daniel, Sabtu (14/1/2023).

Daniel mengatakan rangkaian kegiatan perayaan menyambut Imlek 2023 ini, tetap digelar seperti biasa, hanya saja jumlah peserta dibatasi karena tempatnya sempit.

Sesuai rencana, kegiatan perayaan menyambut Tahun Baru Imlek dilakukan di Sekretariat sementara Klenteng Poo An Kiong di Ruko, Jl Mawar, Kota Blitar.

Untuk sementara, bangunan ruko dua lantai itu akan digunakan untuk kegiatan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek.

Di lantai dua ruko digunakan sebagai tempat sembahyangan, sedang di lantai satu dipakai untuk menyajikan hidangan.

Altar dan perlengkapan sembahyang untuk menyambut Tahun Baru Imlek sudah ditata di lantai dua ruko.

Bagian depan ruko juga sudah dihias dengan lampion dan patung naga.

"Kemungkinan kapasitas tempat sembahyang di lantai dua ruko hanya cukup untuk 15 orang. Karena ada perlengkapan sembahyang juga. Umat lainnya, nanti bisa sembahyang secara bergantian," ujarnya.

Dikatakan Daniel, rangkaian kegiatan menyambut Tahun Baru Imlek dimulai dengan sembahyang menghantar para Sien Bing (dewa) naik ke nirwana pada Sabtu (14/1/2023) malam.

Lalu, pada Selasa (17/1/2023), akan dilakukan kegiatan memandikan Kiem Sien atau patung dewa.

Selanjutnya, pada Sabtu (21/1/2023), akan dilakukan sembahyang bersama menyambut pergantian Tahun Baru Imlek 2574.

"Pada 25 Januari 2023, dilakukan sembahyang lagi menyambut para Sien Bing turun ke bumi dan pada 29 Januari 2023, ada kegiatan sembahyang King Thi Kong," katanya.

Menurut Daniel, perayaan Tahun Baru Imlek dilaksanakan di Ruko, Jl Mawar, baru kali ini karena proses pembangunan Klenteng Poo An Kiong masih berlangsung.

Pada 2022 lalu, perayaan Tahun Baru Imlek masih dilaksanakan di Klenteng Poo An Kiong meski kondisinya pasca terbakar.

Ketika itu, panitia menggunakan bangunan klenteng yang masih utuh untuk kegiatan perayaan Tahun Baru Imlek.

"Tahun ini proses pembangunan sudah berlangsung. Bangunan lama klenteng sudah dibongkar total dan dibangun ulang," tandasnya.