Uinsa Surabaya Raih Peringkat 1 di Ajang Humas Kemenag Award 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya meraih prestasi dalam ajang Humas Kemenag Award 2022, sebagai Peringkat 1 Kategori Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Penghargaan tersebut diserahkan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo dengan disaksikan Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diinisiasi Biro Humas, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI ini, digelar dalam rangka mengapresiasi kerja keras para pihak dalam sosialisasi dan diseminasi program dan kinerja.

Rektor UINSA Surabaya, Prof Akh Muzakki Grad Dip SEA MPhil PhD yang hadir secara langsung dan menerima penghargaan menyampaikan apresiasi kepada para pihak atas capaian UINSA di bidang kehumasan tersebut.

Humas dianggap memiliki peranan yang penting bagi perwajahan kampus ke luar dan menjadi bagian dari transmisi pengetahuan kepada masyarakat luas.

"Kami bersyukur atas prestasi ini. Manajemen UINSA di bawah pimpinan-pimpinan sebelumnya telah meletakkan fondasi yang baik serta kerja keras hingga menghasilkan prestasi kehumasan yang diganjar terbaik oleh Menteri Agama," ujar Prof Muzakki kepada SURYA.co.id, Kamis (5/1/2023).

Rektor juga berharap capaian ini dapat menjadi pemantik semangat berprestasi di tahun 2023.

Guru Besar Bidang Sosiologi UINSA Surabaya ini menjelaskan, UINSA merupakan kampus prestasi sehingga kedepan UINSA harus berpacu lebih kencang lagi untuk semakin berprestasi.

"Kami sepakat UINSA adalah prestasi dan prestasi adalah UINSA," tegasnya.

Menyongsong tahun 2023, Rektor pun memiliki target khusus di bidang Kehumasan, yakni percepatan dan transformasi digital.

"Program kami di tahun 2023 ini adalah One Day One Post untuk sosmed dan One Day One Release untuk pemberitaan media," tutup Prof Muzakki.