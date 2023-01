Susi Air Buka Rute Penerbangan Jember-Sumenep, Segini Harga Tiketnya

SURYA.CO.ID, JEMBER - Maskapai Penerbangan Susi Air akan kembali terbang dari Bandara Notohadinegoro di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, mulai 10 Januari 2023.

Dengan pesawat jenis Grand Caravan berkapasitas 12 penumpang, transportasi udara ini nantinya akan melayani rute penerbangan Jember-Sumenep.

Maskapai penerbangan ini beroperasi di bandara tersebut lewat program subsidi angkutan udara perintis dari Kementerian Perhubungan.

Bahkan harga tiket pesawat tersebut cuma Rp 247.000 untuk setiap penumpang.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Agus Wijaya tidak bisa menjawab harga normalnya tiket pesawat tersebut.

Dia berdalih, harga normal tersebut tidak disebutkan pemerintah pusat, sebelum ada subsidi.

"Karena itu adalah pekerjaan pemerintah pusat, jadi itu bersih yang dibebankan pada masyarakat sekitar Rp 250.000 untuk naik pesawat dari Jember ke Sumenep," ujarnya,Senin (2/1/2023)

Menurutnya, belum tentu harga tiket pesawat tersebut akan sama, untuk rute penerbangan Sumenep ke Jember, karena hal tersebut juga tergantung pemerintah daerah masing-masing.

"Kerena itu tergantung pemerintah daerah setempat juga. Tapi biayanya, kelebihannya itu pemerintah pusat yang membayar, jadi subsidinya dari pemerintah pusat lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," tambah Agus.

Agus enggan menjelaskan saat ditanya mengenai alasan harga tiket pesawat rute penerbangan Jember- Surabaya lebih mahal, ketimbang Jember-Sumenep.

"Jadi biar masyarakat yang memilih, pemerintah sudah menyediakan berbagai modal, jadi terserah masyarakat," ucapnya sambil tertawa.

Oleh karena itu, Agus hanya berharap adanya kesempatan ini, masyarakat Kabupaten Jember bisa memanfaatkan pesawat perintis ini, untuk bepergian menuju Sumenep.

"Ayo difungsikan, ayo digunakan dan ayo diramaikan, seperti pesawat Carter rute Jember-Surabaya,atau Surabaya-Jember, artinya masyarakat sudah banyak pilihan," imbuhnya.

Sekadar informasi, jadwal penerbangan pesawat perintis dari Jember-Sumenep setiap hari Selasa, berangkat pada 12.54 WIB dan mendarat di Bandara Trunojoyo Sumenep pukul 13.34 WIB.

Sementara jadwal penerbangan dari Sumenep pada pukul 12.04 WIB, dan sampai di Kabupaten Jember pukul 12.44 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jember juga menghadirkan Pesawat Brand New Cessna Grand Caravan Ex From USA, untuk melayani rute penerbangan Jember-Surabaya.

Tiket Transportasi udara milik maskapai penerbangan Dimonim Air tersebut, seharga Rp 1.250.000 untuk reguler.

Hari ini, juga di Bupati Jember Hendy Siswanto melaunching promo tiket pesawat milik PT Amaya Alam Semesta itu seharga Rp 650.000 di Bandara Notohadinegoro.

Promo tersebut bagi penumpang yang beli dua tiket sekaligus, rute penerbangan Jember-Surabaya.