Berjuang Ciptakan Pendidikan Maju, Guru-Guru Jatim Borong 27 Trofi Apresiasi GTK Inspiratif 2022

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Sebanyak 27 buah trofi diborong oleh Provinsi Jatim di ajang Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Inspiratif 2022 yang diselenggarakan Kementriandikbud Ristek pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2022.

"Alhamdulillah ini melengkapi capaian yang sudah diraih Jatim sebelumnya di jenjang SMA, SMK, SLB dan sekarang GTK. Terima kasih kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas atas kerja keras dalam melakukan transformasi sistem belajar mengajar di Jawa Timur," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawana di sela kunjungan misi dagang di Riyadh, Minggu (27/11/2022).

Sebagaimana diketahui penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Kemendikbudristek terhadap guru dan tenaga kependidikan yang inspiratif yang menerapkan merdeka mengajar dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Harapannya, lewat ajang ini para Guru dan Tenaga Kependidikan semakin inovatif dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Apresiasi ini merupakan bentuk terima kasih Kemendikbudristek terhadap perjuangan guru menciptakan pendidikan yang maju dengan semangat Merdeka Belajar.

Khofifah mengatakan, Apresiasi GTK Inspiratif 2022 ini diberikan kepada peserta terbaik dari masing-masing bidang lomba, karena para Guru dan Tenaga Kependidikan tersebut dapat menunjukkan praktik dengan baik pada program kurikulum merdeka dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik.

"Dalam program kurikulum belajar ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana guru dan tenaga kependidikan dapat mengimplementasikan kepemimpinan, pendampingan, yang dapat menginspirasi para guru dan tenaga kependidikan lainnya," imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi mengatakan, melalui apresiasi ini para guru dan tenaga kependidikan diharapkan semakin terpacu untuk terus berinovasi. Selain itu, juga menjadi semangat bagi guru lainnya untuk terus berkompetisi dalam menciptakan inovasi baru pembelajaran.

"Ini pacuan untuk terus berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi pembelajaran. Dengan banyak inovasi dari para guru dan tenaga kependidikan akan membuat perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan," tegas Wahid.

Wahid melanjutkan, banyak wadah yang sudah diberikan bagi para guru dalam peningkatan kualitas. Di lingkup Dinas Pendidikan Jatim, ada program GTK Creative Camp (GCC) untuk asah inovasi pembelajaran. Selain itu, terdapat juga pembinaan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menciptakan inovasi.

Untuk diketahui, para peserta terbaik jenjang SMA/SMK dan SLB dalam Apresiasi GTK Inspiratif 2022 di antaranya pada kategori guru diraih Hadista Ari Santoso (SMAN 1 Krian kab Sidoarjo), Candra Winata (SMKN 2 Pamekasan), Mauludatul Karimah (SLBS Muhammadiyah Gresik).

Di kategori kepala sekolah ada Dwi Anggrarni dari (SMKN 1 Probolinggo), Wahyu Setiyani (SLB-A Aisyiyah Ponorogo). Terakhir kategori Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus satuan Dinas Pendidikan Prov Jatim, diraih oleh Drs Suyono, M.M, Sugiono M.Pd, Klara Akustia Sujoto, S.Pd., M.Pd dan Dr Ninik Kristiani, M.Pd.

Selain Apresiasi GTK Inspiratif 2022, prestasi lainnya juga diraih Guru dan Tenaga Kependidikan Jatim, diantaranya, prestasi tingkat international yang diraih Budi Santoso guru SMAN 21 Surabaya, meraih medali emas dalam Youth International Science Fair 2021 yang digelar Kementerian Seketariat Negara.

Selanjutnya Siti Nurwaqoiyah dari SMAN 3 Ponorogo, meraih medali emas dalam karya tulis ilmiah di Jepang, Idea and Invention Expo 2021. Terakhir, Marta Mila Sughesti dari SMA 2 Situbondo meraih juara 1 dalam lomba Special Award For Benefit To The Local Community (Mathematics Category) tahun 2022. *****