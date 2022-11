Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia Luncurkan Produk Asuransi Jiwa MiFirst Life Protector

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Manulife Indonesia dan Bank DBS Indonesia meluncurkan MiFirst Life Protector (MiFLIP), yaitu produk asuransi jiwa yang dirancang untuk melindungi nasabah Indonesia.

"Kemunculan asuransi ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan pengguna, dan mengantisipasi ketidakpastian hidup," kata Chu Chong Lim, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Selasa (15/11/2022).

Tak tanggung-tanggung, perlindungan yang diberikan hingga Rp 1 miliar dan tersedia melalui digibank by DBS, aplikasi yang intuitif, pintar, dan mudah digunakan sebagai wujud nyata prinsip ‘Live more, Bank less’.

Data Future Ready Survey 2022 yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia, 61 persen responden Indonesia menyatakan ketertarikannya pada asuransi untuk melindungi mereka seiring bertambahnya usia.

Kendati demikian, banyak yang menyatakan bahwa mereka belum mempersiapkannya.

Selain itu, dalam survei IDN Research Institute, 59 persen responden melakukan transaksi secara cashless dan 70 persen masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, sudah secara aktif menggunakan media digital sebagai sumber informasi.

"Hal ini menunjukkan pentingnya ketersediaan layanan digital," ujar Chu Chong Lim.

Apalagi hal itu sejalan dengan prinsip DBS untuk terus bertransformasi digital.

Pihaknya ingin memastikan berbagai layanan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh nasabah.

"Kami bangga dapat menghadirkan MiFLIP sebagai produk bancassurance pertama yang tersedia melalui aplikasi digibank by DBS. Kami berharap kerja sama dengan Manulife Indonesia dapat terus melahirkan produk bancassurance lainnya sehingga dapat memberikan proteksi menyeluruh bagi nasabah, serta lebih mudah menjangkau kaum milenial melalui solusi digital kami, yakni This is DBS digibanking,” beber Chu Chong Lim.

Manulife Indonesia memiliki pandangan serupa dengan Bank DBS Indonesia.

“Kami mengerti nasabah menginginkan lebih banyak pengalaman secara digital dan kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kami menyediakan MiFLIP melalui digibank by DBS sebagai wujud misi kami untuk membuat keputusan lebih mudah dan hidup lebih baik bagi nasabah seluruh Indonesia,” jelas Ryan Charland, President Director & CEO PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

MiFirst Life Protector (MiFLIP) menawarkan beberapa keuntungan, mulai dari uang pertanggungan hingga Rp 1 miliar.

Asuransi jiwa dengan pertanggungan hingga Rp 1 miliar dengan masa pertanggungan 8-15 tahun.

Kemudian instan tanpa medical check-up.

Proses registrasi tanpa medical check-up yang praktis dan dapat diakses kapanpun dan di manapun melalui digibank by DBS.

"Juga kemudahan untuk nasabah, dengan premi terjangkau yang dapat ditentukan sesuai kebutuhan

nasabah mulai dari Rp 50.000," jelas Ryan.

Dengan beragam keunggulan tersebut, nasabah akan mendapatkan kemudahan dan ketenangan finansial dari berbagai risiko ketidakpastian hidup, serta dapat mempersiapkan masa depan yang semakin hari semakin baik.