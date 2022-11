Jungkook BTS Pamer Tendangan untuk Persiapan Piala Dunia Qatar 2022, ARMY Histeris!

SURYA.CO.ID - Jungkook BTS langsung pamer tendangan saat tiba di Bandara Gimpo, Seoul, Selasa (15/11/2022), pukul 09.00 WIB, untuk berangkat ke Qatar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jungkook BTS berangkat ke Qatar hari ini, Selasa (15/11/2022) menggunakan pesawat sewaan.

Jungkook akan mewakili BTS akan tampil dalam acara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, Minggu (20/11/2022).

Saat tiba di Bandara Gimpo, Jungkook BTS sudah ditunggu oleh ARMY dan awak media, sebelum keberangkatannya menuju Qatar.

Melalui video yang beredar di media sosial, Jungkook BTS tak memberikan banyak komentar.

Dia hanya tiba dengan wajah sumringah meski tertutup masker. Tak lama, member termuda BTS itu langsung meletakkan tas jinjing, dan mengambil langkah untuk membuat pose tendangan.

Hal itu kemudian disambut histeri oleh para ARMY yang datang ke bandara.

Tak hanya tampil, Jungkook BTS juga akan membawakan soundtrack Piala Dunia Qatar 2022.

Selain Jungkook BTS, ada sejumlah artis lain yang dikabarkan turut memeriahkan pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Di antaranya, Lil Baby, Nora Fatehi, Shakira (belum konfirmasi), Dua Lipa (belum konfirmasi), dan seniman lokal Qatar.

Selain penampilan Jungkook BTS, dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 juga akan diadakan kic-off turnamen antara Qatar dan Ekuador.

Saat ini, para anggota BTS juga aktif sebagai promotor resmi "The Goal of the Century", sebuah inisiatif keberlanjutan global oleh Hyundai Motors dalam kemitraan dengan "FIFA World Cup Qatar 2022".

Jungkook BTS Syuting Promo Piala Dunia Qatar

Bukan hal yang mengagetkan ketika penggemar berbicara mengenai kepribadian baik yang dimiliki oleh member BTS.

Tak hanya di kalangan penggemar, sesama rekan artis pun setuju jika semua member BTS memiliki kepribadian dan attitude yang baik.