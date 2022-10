Spoiler Jungkook BTS soal Nasib Grupnya Tahun Depan, Singgung Penghargaan Artist of The Year

SURYA.CO.ID - Jungkook BTS tiba-tiba beri spoiler soal nasib grupnya tahun depan saat memberikan pidato kemenangan, dalam ajang The Fact Music Awards 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya, BTS mendapat Daesang atau penghargaan tertinggi dalam ajang The Fact Music Awards 2022.

Tak hanya satu, BTS mendapatkan tujuh penghargaan dengan nominasi berbeda dalam ajang tersebut.

Di antaranya, Artist of The Year (Bonsang), FANNSTAR Global Award, FANNSTAR Choice Award (2), FANNSTAR Most Voted, Idol Plus Popularity Award, dan Daesang.

Melansir Instagram @panncafe, BTS saat ini telah meraih 66 Daesang sepanjang karier mereka dari 2013 lalu.

Ini juga menjadi tahun kelima BTS mendapat Daesang dari The Fact Music Awards dan menjadikan mereka sebagai satu-satunya artis yang mendapat penghargaan ini sejak 2018 lalu.

Saat memenangkan kategori FANNSTAR Most Voted, RM sebagai leader BTS mengucapkan terima kasih pada ARMY.

Bahkan, RM BTS seolah tahu jika ARMY bekerja keras mendukung mereka agar memenangkan penghargaan.

"Kami memang tidak tahu dan melihat satu per satu. Tapi, kami tahu bahwa kalian (ARMY) tidak tidur untuk vote ini. Terima kasih, kami akan bekerja lebih keras lagi untuk membalas cinta kalian," ujar RM saat memberikan pidato kemenangan.

Selain RM BTS, Jungkook juga memberikan pidato kemenangan. Tak sengaja, dia juga memberikan spoiler mengenai nasib grupnya tahun depan.

"Penghargaan Artis of The Year memiliki makna yang sangat dalam bagi kami, juga ARMY. Karena berkat ARMY, kami bisa mendapatkan ini. Kami jadi merasa sangat hebat. Terima kasih sekali," ungkap Jungkook.

"Kami adalah sekumpulan tujuh orang yang menyukai musik dan bekerja keras untuk itu," lanjutnya.

"Aku tidak tahu apakah tahun depan kami akan mendapatkan penghargaan ini lagi atau tidak. Tapi aku berterima kasih jika kalian mengingat satu hal ini, kami akan mencoba menjadi 'Forever Artist" kalian. Terima kasih!" tutup Jungkook BTS disambut dengan sorakan ARMY.

Pidato Jungkook itu kemudian mendapat komentar dari ARMY.

Mereka berspekulasi bahwa tahun depan BTS akan melakukan wajib militer dan tidak merilis album.

