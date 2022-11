Jungkook BTS Bakal Tampil di Opening Ceremony Piala Dunia Qatar 2022 dan Nyanyikan Theme Song

SURYA.CO.ID - Big Hit Music akhirnya mengonfirmasi kehadiran Jungkook BTS dalam acara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022.

Tak hanya hadir, Jungkook BTS juga dikabarkan mengisi theme song untuk gelaran akbar Piala Dunia Qatar 2022.

Kehadiran Jungkook BTS dalam upacara pembukaan Piala Dunia disebutkan untuk mewakili BTS.

Melansir Allkpop, pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 akan dilakukan pada Minggu (20/11/2022), di Stadion Al Bayt Qatar.

Selain penampilan Jungkook BTS, dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 juga akan diadakan kic-off turnamen antara Qatar dan Ekuador.

Saat ini, para anggota BTS juga aktif sebagai promotor resmi "The Goal of the Century", sebuah inisiatif keberlanjutan global oleh Hyundai Motors dalam kemitraan dengan "FIFA World Cup Qatar 2022".

Tak lama setelah nama Jungkook BTS diumumkan sebagai pengisi acara dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, dia menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Namanya menempati posisi pertama di trending Twitter worlwide.

Jungkook BTS Syuting Promo Piala Dunia Qatar

Bukan hal yang mengagetkan ketika penggemar berbicara mengenai kepribadian baik yang dimiliki oleh member BTS.

Tak hanya di kalangan penggemar, sesama rekan artis pun setuju jika semua member BTS memiliki kepribadian dan attitude yang baik.

Baru-baru ini, kepribadian Jungkook BTS yang mendapat pujian dari penggemar.

Hal itu diakui penggemar saat Jungkook BTS sedang melakukan syuting untuk promosi Piala Dunia Qatar di Qatar, beberapa waktu lalu.

Beberapa penggemar bersaksi bahwa Jungkook BTS selalu menyapa dan tersenyum pada penggemar, meski baru tiba di bandara.