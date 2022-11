Liga Spanyol Malam Ini, Osasuna vs Barcelona, 6 Data Prediksi, H2H 1 -5, Link Live Streaming

Jadwal Liga Spanyol Matchday ke-14 malam ini, Osasuna vs Barcelona

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga Matchday ke-14, yang akan dimulai malam dini hari ini, Rabu (9/11/2022) hingga Jumat (11/11/2022).

Ini merupakan matchday terakhir sebelum jeda Piala Dunia Qatar 2022.

Liga Spanyol matchday ke-14 malam dini hari ini, Rabu (9/11/2022) akan menggelar tiga pertandingan. Di bukan duel Elche vs Girona pukul 01.00 WIB. Lalu pukul 02:00 WIB Athletic Bilbao vs Real Valladolid, dan Pukul 03:30 WIB - Osasuna vs Barcelona.



Di mana siaran Langsung Liga Spanyol?

Siaran Liga Spanyol Laliga bisa disaksikan dalam siaran langsung beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com

Laporan Live Report, detik per detik pertandingan Liga Spanyol Laliga bisa diikuti di Livescore.com atau google.livescore.com

Prediksi Osasuna vs Barcelona

Barcelona nangkring di puncak dengan 34 poin, menyalip Real Madrid dengan selisih dua poin.

Ini terjadi setelah Real Madrid secara mengejutkan takluk di kandang Rayo Vallecano dengan skor 3 - 2 dalam pertandingan matchday ke-13 Selasa (8/11/2022) dini hari.

Dengan kekalahan ini, rekor unbeaten Real Madrid terpatahkan setelah 12 pekan tanpa ada tim yang mampu mengalahkannya, termasuk Barcelona dalam Elclasico jilid I 2022/2023.

Malam dini hari ini, Rabu (9/11/2022) Barcelona berkesempatan menjauh dari kejaran Real Madrid lewat laga matchday ke-14 di kandang Osasuna.

Namun misi Barcelona di kandang Osasuna tidaklah mudah. Osasuna sedang onfire. Performa Osasuna musim ini meningkat jauh di banding musim lalu.

Saat ini Osasuna nangkring di urutan kelima dan berpotensi meloncat dua strip ke urutan ketiga, dengan syarat menang atas Barcelona.

Osasuna memiliki poin 23 hanya selisih satu poin dari urutan 4 Real Betis dan Atletico Madrid urutan tiga, yang sama-sama memiliki poin 24.

Bermain di markas, menjadi kekuatan tambahan bagi Osasuna untuk menaklukkan rakasasa Catalan tersebut.

Duel Osasuna vs Barcelona akan malam dini hari pukul 03.00 WIB, bisa disaksikan Live Streaming Vidio.com.