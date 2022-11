Hasil Drawing Playoff Liga Eropa, MU vs Barcelona, Juve vs Nantes, Jadwal - Siaran SCTV

SURYA.co.id I Berikut hasil drawing babak play-off 16 besar Liga Eropa. Drawing dilakukan Senin (7/11/2022).

Babak play-off 16 besar Liga Eropa mempertemukan tim-tim runner-up Grup Liga Eropa dengan tim urutan tiga grup Liga Champions yang gagal melaju ke babak 16 besar.

Dikutip SURYA dari Livescore.com, wakil Inggris Manchester United akan berduel dengan Barcelona di play-off babak 16 besar Liga Champions.

Manchester United merupakan runner-up grup E Liga Eropa, sedang Barcelona merupakan tim urutan ketiga grup C Liga Champions dan tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions.

Ini adalah pertemuan pertama MU, sejak kemenangan agregat 4-0 atas Barca di perempat final Liga Champions 2018-19.

Di Liga Eropa (dulu UEFA), MU merupakan juara Eropa delapan kali di sepanjang keikutsertaanya.

Sementara Juventus yang tersingkir dari Liga Champions di Grup H, akan bertemu tim Liga Prancis, Nantes.

Selanjutnya Ajax Amsterdam, akan berebut tiket babak 16 besar Liga Eropa 2022/2023 melawan Union Berlin, Jerman.

Siaran Langsung Liga Eropa, dimana?

Semua pertandingan Liga Eropa bisa disaksikan secara Live Streaming Vidio.com

Sebagian pertandingan bisa disaksikan dalam siaran langsung di beIN Sport.

LIVE SCTV:

Beberapa pertandingan pilihan akan disiarkan LIVE SCTV, dengan jadwal menyusul.

Berikut hasil undian play-off babak 16 besar Liga Eropa 2022/2023

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs Monaco

Sevilla vs PSV

FC Salzburg vs Roma

Qarabag vs Gent

Trabzonspor vs Basel

Lazio vs Clujo

Bodo/Glimt vs Lech Poznan

Braga vs Fiorentina

AEK Larnaca vs Dnipro-1

Sheriff vs Partizan Beograd

Ludogorets vs Anderlecht

Jadwal Liga Eropa 2022/2023

Babak playoff 16 besar: 16 dan 23 Februari

Babak 16 besar: 9 dan 16 Maret

Perempat final: 13 dan 20 April

Semifinal: 11 dan 18 Mei

Final: 31 Mei