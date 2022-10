Blusukan ke Pasar Besar Malang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan : Harga Sembako Stabil

SURYA.CO.ID, MALANG - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) berkunjung ke Pasar Besar Kota Malang, Jumat (28/10/2022).

Kunjungan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini untuk memantau harga sembako dan kebutuhan pokok di Pasar Besar.

Dia menyampaikan, dari pantauannya ke sejumlah lapak pedagang, harga sembako di Pasar Besar masih terpantau stabil.

Hal ini bisa dilihat dari harga Ayam Potong di Pasar Besar yang hanya Rp 30 ribu per Kilogram.

"Di sini harga ayam Rp 30 ribu, menurut saya terlalu murah, kenapa? Karena Rp 30 ribu itu peternak ayamnya bisa bangkrut. Karena modalnya (ternak) ayam itu kira-kira Rp 24 ribu. Belum ongkosnya, belum untuk pedagang," ucapnya kepada awak media.

Zulhas menyarankan, seharusnya untuk harga ayam potong bisa dijual Rp 35 ribu atau yang paling murah Rp 32 ribu.

Sedangkan untuk harga telur Ayam Ras di Pasar Besar saat ini Rp 26 ribu.

"Telur tadi Rp 26 ribu, itu mestinya harganya paling sedang Rp 27-28 ribu, karena modalnya Rp 22 ribu. Tapi Rp 26 ribu masih oke lah gapapa," terangnya.

Dia menyarankan kepada masyarakat yang keberatan dengan harga beras premium naik, bisa beralih untuk membeli beras bulog.

Sebab, beras premium di Pasar Besar, harganya cukup bervariasi.

"Kalau beras yang brand premium itu memang harganya bervariasi tapi yang medium bulog harganya Rp 9.000, dan tidak bisa naik dan tidak bisa turun," ujarnya.

Dalam blusukannya tersebut, Zulhas juga membeli sembako, di setiap lapak pedagang yang dia kunjungi.

Dia juga mengapresiasi kinerja Wali Kota Malang, Sutiaji karena bisa mengontrol harga sembako dipasaran.

"Jadi saya senang Pak Wali Kota bisa memaintance sembako di sini harganya stabil. Karena ini keperluan masyarakat banyak, memang harga harus kita kontrol agar tidak naik," ujarnya.

Sementara itu, Elfi satu di antara pedagang sembako di Pasar menyampaikan, harga-harga sembako dalam beberapa hari ini terpantau stabil.

Seperti harga cabai rawit Rp 35 ribu per kilogram, cabai merah Rp 30 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 32 ribu per kilogram.

"Kalau dari harga belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Mungkin naik turun, seperti harga telur sekarang Rp 26 ribu, kemarin itu Rp 27 ribu. Dan pernah sampai Rp 24 ribu," tandasnya. (Rifky Edgar)

