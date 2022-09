V BTS Dipuji Penyanyi Senior Korea Selatan, Lee Jung Hyun Sebut Sikap Juniornya yang Paling Baik

SURYA.CO.ID - Sikap V BTS kembali mendapat pujian dan pengakuan. Kali ini datangnya dari penyanyi senior Korea Selatan.

Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh Lee Jung Hyun dalam unggahan Instagtam terbarunya.

Lee Jung Hyun bertemu dengan V BTS dalam acara KHEE Soju VIP Party yang digelar beberapa waktu lalu.

Dalam acara itu, sepertinya Lee Jung Hyun sempat mengobrol dengan V BTS. Dia juga mengabadikan kebersamaan lewat foto yang kemudian diunggah di media sosial Instagram.

Lewat unggahan itu, Lee Jung Hyun mengatakan bahwa V BTS sangat keren. Dia juga mengakui bahwa V BTS sangat baik.

"V is so cool but also so kind. BTS juniors are the best!" tulisnya.

Tak hanya V BTS dan Lee Jung Hyun, dalam KHEE Soju VIP Party, juga dihadiri oleh Park Seo Joon dan Lee Min Ho.

V BTS Jadi Orang Tercepat yang Punya 50 Juta Followers di Instagram

V BTS menjadi satu-satunya orang yang memecahkan rekor dunia karena mendapat 50 juta followers di Instagram selama kurang lebih delapan bulan sejak membuka akun.

Sebelum memecahkan rekor karena mendapat 50 juta followers di Instagram, V BTS sempat mendapat dua rekor dengan kategori berbeda.