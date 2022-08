Lokasi Vaksin Booster di Surabaya Hari Ini 30 Agustus 2022, Ada D3 Sinovac dan Pfizer

SURYA.CO.ID - Berikut beberapa lokasi vaksin booster di Surabaya hari ini, Selasa (30/8/2022).

Sejumlah lokasi vaksin booster di Surabaya ini dibuka sejak pagi hari. Ada pula yang membuka dua sesi.

Selain D3, beberapa lokasi vaksin booster di Surabaya juga menyediakan dosis 1 dan 2.

Bahkan, ada pula yang memberikan layanan vaksinasi dosis 4 atau booster kedua yang diperuntukkan tenaga kesehatan atau nakes.

Selengkapnya, berikut beberapa lokasi vaksin di Surabaya melansir dari berbagai sumber.

Puskesmas Jemursari

Waktu:

- 07.00 sampai 11.00

- 12.00 sampai 16.30

Pfzier Dosis 1, 2, 3, dan 4

- D1: Pfizer (min 12 tahun), belum vaksin dan DO +- 6 bulan

- D2: Masyarakat umum, DO +- 6 bulan

- D3: Usia 18+, bumil, busui, dan lansia

- D4: Tenaga kesehatan (nakes) - Pfizer

Persyaratan:

- Membawa fotokopi KTP atau KSK Indonesia Raya, bolpoin sendiri, dan memakai masker

- Mengisi form yang sudah disediakan (ditulis no. hp aktif)

- Menerima peserta vaksin yang sudah lewat jadwal vaksin kedua (+- 6 bulan) atau drop out

- Vaksin yang diberikan disesuaikan dengan kondisi di lapangan berdasarkan sasaran yang divaksin dan regimen dosis vaksin

- Pelayanan ditutup jika sudah sesuai kuota sasaran/ jumlah vaksin dibuka sesuai dengan jumlah sasaran per vial

Royal Plaza Surabaya

Lantai Ground

Waktu: 10.00 sampai selesai