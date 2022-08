Prudential Perluas Akses Perlindungan bagi Keluarga Indonesia Lewat Kampanye #MadeforEveryFamily

sri handi lestari/surya.co.id

Dari kiri kekanan : Dewi Mayasari, Head of Corporate Communications Prudential Indonesia bersama Premraj Thuraisingam, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, dan Lailatul Zubaidah, Head of Customer & Marketing Prudential Syariah, saat meluncurkan kampanye #MadeforEveryFamily, dimana Prudential Indonesia memperluas cakupan penerima manfaat dan pertanggungan pada polis asuransinya dari yang sebelumnya terbatas pada keluarga inti, kini juga mencakup anggota keluarga besar sedarah, seperti orang tua, kakek, nenek dan yang memiliki hubungan menantu.