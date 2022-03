Liga Inggris, Sanksi Abramovic Resmi Berlaku, Chelsea Dilarang Jual Tiket dan Wajib Tutup Toko

SURYA.co.id I Pemerintah Inggris telah resmi menyetujui usulan parlemen atas berlakunya sanksi individu terhadap pemilik Chelsea Roman Abramovich.

Dikutip SURYA dari Livescore.com, Miliarder Rusia itu dituduh memiliki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin, yang mengerahkan pasukan invasi ke Ukraina.

Sanksi itu berupa pembekuan asetnya di Inggris. Dengan pembekuan aset ini, Abramovis tidak akan bisa lagi menjual Chelsea seperti yang direncanakan.

Regulasi untuk Chelsea

Untuk Chelsea, diberikan regulasi khusus untuk terus beroperasi, dengan sejumlah pembatasan-pembatasan yang menyulitkan keuangan The Blues

1. Tidak dapat menjual tiket pertandingan

Chelsea tidak diperkenankan menjual tiket.

Namun para pemilik tiket musiman masih bisa menghadiri pertandingan di Stamford Bridge.

2. Wajib menutup toko - toko milik klub.

Berikut ketentuan pemerintah Inggris untuk Chelsea:

Mengingat dampak signifikan sanksi hari ini terhadap Chelsea dan potensi efek lanjutannya, Pemerintah pagi ini menerbitkan lisensi yang mengizinkan sejumlah kegiatan terkait sepak bola untuk dilanjutkan di Chelsea.

"Izin operasional klub tetap diberikan untuk terus memainkan pertandingan dan aktivitas terkait sepak bola guna melindungi Liga Premier, dan kompetisi sepak bola yang lebih luas, melindungi penggemar setia, dan klub lain.

"Lisensi ini hanya akan mengizinkan tindakan tertentu secara eksplisit untuk memastikan individu (yang terkena sanksi) tidak dapat menghindari sanksi Inggris. Pelaksaan Lisensi terus diawasi, bekerja sama dengan otoritas sepak bola."

Rincian ketentuan khusus bagi Chelsea

- Gaji semua karyawan, termasuk pemain dan staf pelatih, wajib tetap dibayarkan.

- Klub dapat membayar biaya perjalanan wajar ke dan tetapi tidak melebihi £20.000 per pertandingan per tim.

- Chelsea dapat membayar biaya wajar pada penyelenggaraan pertandingan kandang, tidak melebihi £500.000 per pertandingan per tim.

- Fans yang membeli tiket musiman atau tiket pertandingan individu sebelum 10 Maret dapat menghadiri pertandingan.

- Setiap pertandingan yang melibatkan klub dapat disiarkan.