Jadwal Liga Inggris, Malam Ini Norwich vs Chelsea, Lukaku Main, Live Streaming Pukul 02.30 WIB

SURYA.co.id I - The Blues Chelsea akan menjalani laga tunda di kandang Norwich City di Liga Inggris, Jumat (11/3/2022) malam dini hari ini pukul 02.30 WIB.

Selain Norwich vs Chelsea, ada tiga pertandingan lagi yang digelar bersamaan. Southampton vs Newcastle United, Wolverhampton Wanderes vs Watford dan Leeds United vs Aston Villa.

Semua pertandingan disiarkan Live Streaming MOLA TV dan bisa disaksikan di HP.

LINK LIVE STREAMING NORWICH CITY vs CHELSEA

Norwich City vs Chelsea

Ini merupakan laga k 27 bagi Chelsea di Liga Inggris yang telah memasuki pekan ke 29 pekan ini. Chelsea memiliki dua pertandinga tunda lantaran mengikuti kejuara Dunia Antar-klub beberapa waktu lalu dan menjadi juara untuk pertama kalinya.

Kalkulasi di atas kertas, Chelsea akan mampu memetik kemenangan dalam laga di kandang Norwich, yanga merupakan juru kunci klasemen Liga Inggris.

Chelsea saat ini berada di urutan tiga klasemen dengan poin 53. Berjarak 10 poin dari Liverpool yang berada di atasnya, dengan poin 63. Sedang dengan pimpinan klasemen Mancity terpaut 16 poin.

Chelsea berkesempatan memperpendek jarak kejaran lantaran masih selisih satu pertandingan dengan Liverpool dan selisih dua pertandingan di bandingan Mancity yang pekan ini akan memainkan laga ke-29.

Berikut prediksi Line-up Norwich City vs Chelsea