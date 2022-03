Liga Inggris, Southampton vs Newcastle, 02.30 WIB, Live Streaming, Ujian Kebangkitan The Magpies

SURYA.co.id I Berikut jadwal laga tunda, Liga Inggris yang digelar Jumat (11/3/2022) malam dini hari ini.

Ada empat pertandingan tunda, yang akan digelar dalam waktu bersamaan, pukul 02.30 WIB.

Norwich City vs Chelsea,

Southampton vs Newcastle United

Wolverhampton Wanderes vs Watford

Leeds United vs Aston Villa.

Semua pertandingan bisa disaksikan di HP melalui siaran Live Streaming MOLA TV

SOUTHAMPTON vs NEWCASTLE UNITED

Kebangkitan Newcastle pasca-upgrade Januari, akan mendapat ujian sebenarnya di kandang Southampton dalam laga tunda Liga Inggris, Kamis waktu setempat atau Jumat (11/3/2022) pukul 02.30 WIB.

Newcastle mengalami kebangkitan sejak perombakan masa bursa transfer Januari lalu. Sejak upgrade dilakukan, Newcastle telah delapan kali berlaga dan tidak terkalahkan. Rinciannya, 6 kali menang dan dua kali draw.

Catatan itu menjadi rekor terbaik Newcastle sepanjang musim Liga Inggris 2021/2022. Rekor tanding itu, membawa newcastle yang selama paruh musim berada di zona degradasi, berhasil menjauh zona merah itu.