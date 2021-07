PPKM Level 4 Surabaya Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Aturan Baru Boleh Makan di Warung

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Jawa-Bali, termasuk Kota Surabaya, diperpanjang sepekan hingga 2 Agustus 2021.

Berikut ini aturan baru PPKM Surabaya yang lebih longgar dibandingkan PPKM Darurat sebelumnya.

Di antaranya masyarakat boleh makan di tempat di warung selama paling lama 20 menit.

Sebelumnya pembeli dilarang makan di tempat (dine in), hanya boleh membeli untuk dibawa pulang (take away).

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021, Ini Kondisi Surabaya Terbaru & Relaksasi Pedagang

Pengumuman perpanjangan PPKM level 4 dengan sejumlah relaksasi disampaikan Presiden Jokowi dalam siaran YouTube, Minggu (25/7/2021).

"Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai dengan pukul 15.00 WIB, di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah," kata Jokowi.

Jokowi juga memaparkan aturan bagi pedagang kaki lima, pangkas rambut hingga usaha kecil lain dalam PPKM level 4 kali ini.

Usaha-usaha kecil ini diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat.

"Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dimana peraturan teknisnya diatur pemerintah daerah," kata Jokowi.

Baca juga: Update Virus Corona Surabaya 25 Juli 2021: Tambah 703 COVID-19, PPKM Level 4 Diperpanjang

Yang paling beda ialah aturan bagi warung makan.