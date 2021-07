TIPS SEHAT, Ini 4 Vitamin Penting yang Perlu Tersedia Saat Isoman

SURYA.co.id I Selama menjalani isolasi mandiri, penderita covid-19 gejala ringan atau tidak bergejala, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh.

Nah salah satu caranya adalah mengkonsumsi asupan gizi dan vitamin yang baik. Tidak harus repot berebut suplemen atau tablet vitamin, karena vitamin yang dibutuhkan itu bisa bersumber dari makanan.

"Vitamin tidak harus suplemen. Sebenarnya banyak makanan sumber vitamin, terutama kita harapkan dari makanan dulu. Kalau kurang baru ditambah suplemen. Suplemen kan tambahan." jelas Spesialis Gizi Klinik, dr M Ingrid Budiman, SpGK dalam Live Instagram bertajuk "Makanan Bergizi yang Tepat untuk Pasien Isolasi Mandiri" bersama dari Bethsaida Hospital dan Living World Alam Sutera, Jumat (9/7/2021).

Ingrid menjelaskan, sebetulnya semua zat gizi penting untuk tubuh kita dan berperan terhadap sistem kekebalan tubuh.

Namun, jika ingin dipilih vitamin dan mineral yang paling berperan adalah vitamin A, C, D, dan E, serta mineral zinc (seng). Tak perlu membeli suplemen, kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin A, C, D, dan E dari makanan alami berikut:

1. Vitamin A

Vitamin A bisa didapatkan dari sumber hewani maupun nabati, seperti kuning telur, daging, hati, ikan tuna, labu kuning, bayam, melon, selada, wortel, paprika, hingga ubi jalar. "Yang paling tinggi (kandungan vitamin A) ubi jalar," kata Ingrid

.2. Vitamin C

Ketika bicara soal sumber vitamin C alami, kebanyakan orang akan langsung mengacu pada jeruk. Padahal, kata Ingrid, ada beberapa sayur dan buah yang sebetulnya mengandung vitamin C lebih tinggi daripada jeruk.

"Nomor satu itu jambu, kemudian paprika. Mana nyangka sih vitamin C paling tinggi di paprika, kan?" ujarnya. Selain jambu dan paprika, sayur dan buah yang juga kaya vitamin C adalah kiwi, stroberi, pepaya, brokoli, tomat, hingga kale.

3. Vitamin D

Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari yang kita dapatkan lewat berjemur. Namun, selain berjemur, kita juga bisa mengonsumsi makanan tinggi vitamin D, seperti ikan salmon, jamur cremini, hingga susu, sereal, dan jus jeruk fortifikasi.

4. Vitamin E

Kuaci ternyata bisa menjadi sumber vitamin E yang baik. Namun, Ingrid menyarankan untuk memilih kuaci original yang rasanya tidak asin. "Karena kita butuh vitamin E-nya, beli yang ori saja," tuturnya.

Adapun sumber vitamin E lainnya adalah almond, alpukat, bayam, labu kuning, brokoli, minyak zaitun, hingga udang.

5. Zinc (seng)

Mineral seng juga berperan penting dalam membantu menjaga kekebalan tubuh. Beberapa makanan tinggi seng seperti kerang-kerangan, daging sapi, daging ayam, tahu, biji rami, kacang lentil, jamur shitake, hingga yogurt fortifikasi.

