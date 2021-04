Mami BY Buka Prostitusi 6 PSK Remaja Blitar & Salon di Kos, Satpol: Tempat Usaha Berizin, Tapi . . .

Kolase SURYA.co.id/Samsul Hadi

Kasus PSK remaja di Blitar sebagai anak buah mami BY (40) masih menjadi perhatian. Pasalnya, sosok mami BY menjual PSK remaja berstatus pelajar, mereka siswi SMA dan siswi SMP. Untuk mendapatkan layanan dari anak-anak di bawah umur itu, mami BY tak sembarang memberikan layanan kepada pria hidung belang.