Polisi Tangkap Pemuda Kediri Jual Minuman Keras Tanpa Izin Lewat Instagram

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Satuan Sabhara Polres Kediri Kota mengungkap kasus tindak pidana ringan (tipiring) memiliki menyimpan dan menjual minuman keras (miras) tanpa izin melalui akun Instagram.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Ni Ketut Suarningsih menjelaskan, petugas mengungkap kasus di jalan umum Pasar Semen, Kabupaten Kediri.

Petugas mengamankan AMB (29) warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dari tangan AMB petugas mengamankan barang bukti 3 botol minuman beralkohol jenis Cocktail merk Coliday isi 470 ml dan 3 botol minuman beralkohol jenis Cocktai merk Coliday isi 330 ml.

AKP Ni Ketut Suarningsih menjelaskan, ungkap kasus jual beli miras lewat Instagram berawal dari informasi ada yang menjual minuman beralkhohol.

"Petugas kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan transaksi kepada Akun Instagram Coliday," jelasnya, Rabu (31/3/2021).

Selanjutnya pelaku mengirimkan pesanan miras sebanyak 6 botol cocktail dengan cara COD di jalan umum Pasar Semen.

Pelaku datang di lokasi yang telah disepakati membawa 3 botol minuman beralkohol jenis Cocktail merk Coliday isi 470 ml dan 3 botol minuman beralkohol jenis Cocktail merk Coliday isi 330 ml.

"Pelaku dan barang buktinya telah diamankan di Mapolres Kediri Kota guna proses lebih lanjut," jelasnya.

Tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 jo pasal 17 Perda Kabupaten Kediri no. 04 tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kabupaten Kediri no. 04 Tahun 1977 huruf C Jo G Jo pasal 25 ayat (1) huruf b Jo pasal 41 huruf e Jo pasal 50 ayat (1) Perda nomor 06 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

