Kasus Pertama di Jatim, Satlantas Polres Tulungagung Membawa Pemilik Kendaraan ODOL ke Pengadilan

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Satlantas Polres Tulungagung menindak sebuah kendaraan angkutan barang, karena menambah ukuran kendaraan.

Pelanggaran kendaraan ini umum disebut Over Dimenssion and Over Load (ODOL), atau kelebihan dimensi dan kelebihan muatan.

Pemilik kendaraan dengan inisial BL (68) ditetapkan sebagai tersangka, dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Tersangka dan barang bukti kami limpahkan ke Kejaksaan ada Selasa (16/2/2021) kemarin," terang Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, Kamis (18/2/2021).

Kasus ini bermula patroli personel Satlantas Polres Tulungagung, pada 3 Desember 2020 silam, di Jalan Raya Ngantru.

Saat itu, truk box tronton gandeng melaju dari Tulungagung ke Kediri. Truk bernopol AG 8633 US itu terlihat tinggi menjulang dengan box yang sangat panjang.

"Karena curiga, kami minta untuk masuk ke jembatan timbang Pojok (Ngantru). Kemudian kami cek buku kir dan mengukur langsung dimensinya," sambung Handono.

Dari hasil pengukuran fisik, box tempelan dari panjang awal 7,5 meter menjadi 9,2 meter atau diperpanjang 1,7 meter.

Lebar box dari spesifikasi 2,5 meter diubah menjadi 2,68 meter atau ditambah 18 sentimeter.

Sedangkan tinggi awalnya 3,75 meter diubah menjadi 4,33 meter, atau ditambah 58 sentimeter.