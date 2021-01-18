Breaking News:

Musik Terkini

Lirik dan Chord Lagu Train Wreck - James Arthur yang Viral di TikTok, 'Laying In the Silence'

Lagu Train Wreck dinyanyikan oleh James Arthur dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Train Wreck - James Arthur yang Viral di TikTok, 'Laying In the Silence'
Youtube
Ilustrasi Lagu Train Wreck - James Arthur yang Viral di TikTok. Lirik dan Chord lagunya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Train Wreck yang dinyanyikan oleh James Arthur dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Train Wreck - James Arthur semakin banyak dicari.

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Shot - Mikha Angelo yang Viral di TikTok

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Mad at Disney - Salem Ilese yang Viral di TikTok, Im Mad at Disney, Disney

Berikut lirik dan chord lagunya.

[Intro]

F#m C#m7 Bm7 E/C# D E F#m

[Verse]

F#m
Laying in the silence

C#m7
Waiting for the sirens

Bm7 E/C# D E F#m
Signs, any signs I'm alive still

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Lirik dan Chord Lagu Train Wreck - James Arthur
Lirik Lagu Train Wreck - James Arthur
Chord Lagu Train Wreck - James Arthur
James Arthur
lirik lagu terbaru
chord lagu
lagu TikTok
viral di TikTok
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
Berita Terkait :#Musik Terkini
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
Video Pilihan
Penampakan Paspor dan Kalung Salib Milik Pramugari Sriwijaya Air SJ-182 yang Ditemukan Kopaska
Penampakan Paspor dan Kalung Salib Milik Pramugari Sriwijaya Air SJ-182 yang Ditemukan Kopaska
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan