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Lirik dan Chord Lagu Train Wreck - James Arthur yang Viral di TikTok, 'Laying In the Silence'
Lagu Train Wreck dinyanyikan oleh James Arthur dan kini viral di TikTok. Berikut lirik dan chord lagunya.
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Ilustrasi Lagu Train Wreck - James Arthur yang Viral di TikTok. Lirik dan Chord lagunya ada di artikel ini
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Train Wreck yang dinyanyikan oleh James Arthur dan kini viral di TikTok.
Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Train Wreck - James Arthur semakin banyak dicari.
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Berikut lirik dan chord lagunya.
[Intro]
F#m C#m7 Bm7 E/C# D E F#m
[Verse]
F#m
Laying in the silence
C#m7
Waiting for the sirens
Bm7 E/C# D E F#m
Signs, any signs I'm alive still
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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah