Potret Puput Nastiti Rayakan Ulang Tahun Pertama Yosafat, Kehadiran Nicholas Sean Tepis Isu Miring

SURYA.CO.ID - Ahok dan Puput Nastiti Devi baru saja merayakan ulang tahun pertama putranya, Yosafat Abimanyu Purnama.

Dalam potret Puput Nastiti Devi saat merayakan hari bahagia itu, tampak kehadiran Nicholas Sean, anak pertama Ahok dan mantan istri, Veronica Tan.

Kehadiran Nicholas Sean seolah menepis isu bahwa anak-anak Ahok dari pernikahan sebelumnya tak dekat dengan Yosafat.

Nicholas Sean, dalam unggahan di Instagram, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adiknya.

Tak lupa, ia menyematkan doa untuk Yosafat.

"It's tumbuh kembang all over again. 1st 100 days of life. Uh welcome to the jungle?" tulis Nicholas Sean.

Unggahan Nicholas Sean (INSTAGRAM NICHOLAS SEAN)

Yosafat bagi-bagi hadiah ulang tahun

Di hari ulang tahun Yosafat, Ahok dan Puput Nastiti membagikan hadiah ulang tahun kepada rekan-rekan artis.

Seperti foto-foto yang beredar di Instagram, Ahok bagi-bagi kado kepada Nagita Slavina dan Paula Verhoeven.

Mengetahui dikirimi kado oleh Ahok dan Puput Nastiti, Nisya adik ipar Nagita Slavina kaget sekaligus bahagia.