Lirik dan Chord Lagu Brave - Sara Bareilles yang Viral di TikTok, 'You Can be Amazing'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Brave yang dinyanyikan oleh Sara Bareilles dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord lagu Brave - Sara Bareilles banyak dicari pengguna TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya.

[Intro]

G

[Verse 1]

G

You can be amazing

G

You can turn a phrase into a weapon or a drug

Em

You can be the outcast

Em

Or be the backlash of somebody's lack of love

C

Or you can start speaking up