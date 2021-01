Chord dan Lirik Lagu Katakan Saja - Khifnu yang Viral di TikTok, 'Kau Datang Padaku dengan Pesonamu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord dan lirik lagu Katakan Saja yang dinyanyikan Khifnu dan kini viral di TikTok.

Lagu Katakan Saja - Khifnu juga sempat trending di platform musik Spotify beberapa waktu lalu.

Intro:

F G Em Am

Dm-Em-F-D/F#-G

C Am F G

kau datang padaku, dengan pesonamu

C Am F G

kau datang padaku, mencuri hatiku

C Am F G

sering kali ku, kau buat kaku

C Am F G

Tuhan tolonglah, kuatkan aku..

Em Am Dm G

hati ini tak sanggup menahan rasa

F Em Am Dm G

izinkanlah aku ada di hidupmu aa..

Reff:

F G Em Am

katakan saja bila kau inginkan aku

Dm G C C7

aku juga ingin tahu perasaanmu..

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

C Am F G

saat sendiri, terbayang wajahmu

C Am F G

Tuhan tolonglah, kuatkan aku..

Em Am Dm G

hati ini tak sanggup menahan rasa

F Em Am Dm G

izinkanlah aku ada di hidupmu.. hoo..

F G Em Am

katakan saja bila kau inginkan aku

Dm G C C7

aku juga ingin tahu perasaanmu..

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G F

aku juga ingin tahu jawabanmu..

F G Em Am

oo uwoo..

Dm G C

oo o oo..

F G Em Am

andai kau tahu kuharap jawab darimu

Dm G C C7

agar aku tak meragu tentangmu

F G Em Am

tolong katakan jika rasa tak untukku

Dm G

agar aku.. ho o ooo..

Musik:

F G Em Am

Dm G C

Reff:

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

F G Em Am

(katakan saja bila kau inginkan aku)

Dm G C C7

(aku juga ingin tahu perasaanmu..)

F G Em Am

katakan saja bila memang tak bisa

Dm G C

aku juga ingin tahu jawabanmu..

Berikut video klip lagu Katakan Saja - Khifnu