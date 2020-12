Lirik dan Chord Lagu Outside - Calvin Harris feat Ellie Goulding yang Sedang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

[Intro]

Bb - Gm - Dm - C

Bb Gm

Look at what you've done

Dm C

Stand still, fallin' away from me

Bb Gm

When it takes so long

Dm C

Fire's out, what do you want to be?

Bb Gm

I'm holdin' on

Dm C

Myself was never enough for me

Bb Gm

Gotta be so strong

Dm

There's a power in what you do

C

Now, every other day I'll be watching you

Bb Gm

Ohh Ohhh

D Dm

Show you what it feels like

C

Now I'm on the outside

Bb Gm

Ohhh

D Dm C

We did everything right, now I'm on the outside

Bb Gm

Ohhh

D Dm

Show you what it feels like

C

Now I'm on the outside

Bb Gm

Ohhh

D Dm C

We did everything right, now I'm on the outside