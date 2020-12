Lirik & Chord Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok, I Can't Wait for You to Come

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariposa yang dinyanyikan oleh Peach Tree Rascals dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Mariposa - Peach Tree Rascals banyak diburu netizen.

Berikut lirik dan chord lagunya.

[Chorus]

E Emaj7 E7

I can't wait for you to come my way

I've been far away

Amaj7 A

But I'll keep running