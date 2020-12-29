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Lirik & Chord Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok, I Can't Wait for You to Come

Berikut lirk dan chord lagu Mariposa yang dinyanyikan oleh Peach Tree Rascals dan kini viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik & Chord Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok, I Can't Wait for You to Come
Youtube DopeLyrics
Video Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok. Lirik dan Chord nya ada di artikel ini 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariposa yang dinyanyikan oleh Peach Tree Rascals dan kini viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Mariposa - Peach Tree Rascals banyak diburu netizen.

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Berikut lirik dan chord lagunya.

[Chorus]

E                Emaj7          E7

I can't wait for you to come my way

I've been far away

              Amaj7   A

But I'll keep running

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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah
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