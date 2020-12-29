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Lirik & Chord Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok, I Can't Wait for You to Come
Berikut lirk dan chord lagu Mariposa yang dinyanyikan oleh Peach Tree Rascals dan kini viral di TikTok.
Youtube DopeLyrics
Video Lagu Mariposa - Peach Tree Rascals yang Viral di TikTok. Lirik dan Chord nya ada di artikel ini
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Mariposa yang dinyanyikan oleh Peach Tree Rascals dan kini viral di TikTok.
Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Mariposa - Peach Tree Rascals banyak diburu netizen.
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Berikut lirik dan chord lagunya.
[Chorus]
E Emaj7 E7
I can't wait for you to come my way
I've been far away
Amaj7 A
But I'll keep running
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Penulis: Putra Dewangga Candra Seta
Editor: Musahadah