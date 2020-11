Lirik dan Chord Lagu Aku Yang Salah - Elmatu yang Viral di TikTok, 'Tolong Tanyakan pada Tuhanmu'

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan kunci gitar atau chord lagu Aku Yang Salah - Elmatu yang viral menjadi lagu TikTok.

Lirik dan chord lagu Aku Yang Salah - Elmatu banyak dicari setelah rilis pada Juli 2020 dan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Aku Yang Salah - Elmatu dengan Lirik: Tolong Tanyakan pada Tuhanmu'

[Verse]

.

G A

Sejak pertama kita

D G

Menjalin kisah cinta

C Bm

Tak ada yang bisa

Am D

Merubah kisah kita

.

G

Ternyata

A

Aku salah

D G

Iman yang berbicara

C Bm

Tolong aku Tuhan

Am D

Mengapa semuanya terjadi

.

[Chorus]

.

C Bm

Tolong tanyakan pada Tuhanmu

Bm Am C D

Bolehkah aku yang bukan umat-Nya mencintai hamba-Nya

C Bm

Bila memang cinta ini salah

Bm Am Bm

Mengapa kita yang harus terjatuh

C D G

Terlalu Dalam.