Lirik dan Chord Lagu What You Know Bout Love - Pop Smoke yang Viral di TikTok, Rilis Juli 2020

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu What You Know Bout Love - Pop Smoke yang menjadi lagu TikTok.

Chord lagu What You Know Bout Love - Pop Smoke banyak dicari karena belakangan ini viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya.

[Intro]

Ebmaj7 Dm7 Cm7

Ebmaj7 F6 Gm x2

[Verse 1]

Ebmaj7 Dm7 Cm7

Shawty go jogging every morning (every morning)