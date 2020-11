Chord Lagu Tiba-tiba Cinta Datang - Maudy Ayunda Viral di TikTok, Tiba-tiba Cinta Datang Kepadaku

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

[Reff]

F G Em Am Dm

tiba-tiba cinta datang kepadaku

G C

saat ku mulai mencari cinta

F G Em Am Dm

tiba-tiba cinta datang kepadaku

G C

ku harap dia rasakan yang sama

D Em

di sesuatu saat ku melihat dia

Dm G C

ada getaran membuatku rindu

C Em

senang hatiku saat ku dengar suaranya

Dm G C

ingin selalu ada di dekatnya

[Pre-Reff]

F G Em Am

saat ku sendiri ku bayangkan dia

Dm G C

datang padaku dengan cinta

F G Em Am

di keramaian ku merasa sepi

Dm F G

saat tak ada dirinya

Kembali Ke : [Reff]

D Em

di sesuatu saat ku melihat dia

Dm G C

ada getaran membuatku rindu

C Em

senang hatiku saat ku dengar suaranya

Dm G C

ingin selalu ada di dekatnya