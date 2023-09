Bagikan Bantuan Sosial di Jombang, Gubernur Jatim : Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan sembilan bantuan sosial secara bersamaan di Pendopo Kabupaten Jombang pada Minggu (17/9/2023) sore.

Bantuan ini merupakan wujud intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

"Kami berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat memperkuat serta meningkatkan daya beli masyarakat. Sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Khofifah.

Selain untuk memperkuat daya beli masyarakat, seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan suntikan di tengah meningkatnya harga bahan pokok yang sedang terjadi.

“Setelah mendapatkan bantuan ini, masyarakat bisa membeli beberapa bahan pokok dan komoditi pangan lainnya yang ada di Pasar Murah yang kami selenggarakan. Harganya tentu di bawah harga pasar,” kata Khofifah.

Adapun bantuan yang diberikan, pertama Bantuan Kemiskinan Ekstrem yang dibagikan kepada 650 penerima. Tiap orang penerima mendapatkan Rp. 1,5 juta. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 30 orang penerima.

Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok Lintas Wilayah kepada 630 orang.

Disalurkan secara simbolis diserahkan kepada 20 orang penerima yang masing-masingnya menerima senilai Rp. 1,5 juta per orang.

Ketiga, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk 104 penyandang disabilitas di Jombang.

Bantuan diserahkan secara simbolis diserahkan kepada 4 orang penerima.

Tiap penerima memperoleh hak bantuan sejumlah Rp 900 ribu per tahap, ditambah alat bantu disabilitas berupa kursi roda standar untuk 1 orang penerima.

Keempat, diserahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus kepada 417 penerima.

Bantuan tersebut secara simbolis dibagikan kepada 50 orang lansia sejumlah Rp. 500 ribu per tahap.

Kelima Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diberikan kepada 102 penerima yang secara simbolis diserahkan kepada 10 orang penerima dengan nilai Rp. 3 juta per orang, serta keenam bantuan untuk 20 orang Tagana sejumlah Rp. 750 ribu per triwulan, dan ketujuh Bantuan untuk 10 orang TKSK sejumlah Rp. 1,5 juta per triwulan.