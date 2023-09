Bocoran Masterchef Indonesia 11 Besok 9 September 2023: Team Challenge Kacau, Peserta Pasrah

SURYA.CO.ID - Sebanyak 23 peserta Masterchef Indonesia 11 akan kembali bertarung di Galeri, Sabtu (9/9/2023).

Pada tantangan besok, mereka harus memasak secara berkelompok dalam tantangan team challenge.

Masing-masing tim beranggotakan dua orang. Sistem memasaknya pun tidak bersamaan. Mereka harus bergantian setiap 15 menit.

Itulah yang membuat tantangan besok semakin sulit.

Peserta tampak kewalahan ketika Chef Juna, Juri Masterchef Indonesia 11, meminta bertukar posisi (switch).

"Waktu kalian tinggal 15 menit. Switch!" teriak Chef Juna, dalam cuplikan di Instagram @masterchefina.

"Aku udah pasrah, sih. Berserah diri pada Tuhan," kata Yogi

"Waduh, kacau balau. Pokoknya meledak ini Galeri," ujar Nata.

Chef Arnold buang makanan peserta

Pada unggahan lain, Chef Arnold membuang hidangan peserta ke tong sampah.

Sebelum membuang makanan tersebut, Chef Arnold tampak marah karena hidangan yang disajikan peserta mengecewakan.

"This is the worst of the worst (Ini adalah yang terburuk dari yang terburuk)" kata Chef Arnold sembari mengangkat garpu yang digunakan untuk mencicipi hidangan tersebut.

Chef Arnold kemudian menggunakan garpu itu untuk menggeser makanan dari piring hitam ke dalam tempat sampah.

Belum diketahui hidangan siapa yang dibuang Chef Arnold ke dalam tempat sampah itu.