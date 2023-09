LIVE Streaming Masterchef Indonesia 11 Besok 9 September 2023, Chef Arnold Buang Hidangan Peserta

SURYA.CO.ID - Berikut ini link live streaming Masterchef Indonesia 11 tayang besok, 9 September 2023 pukul 16.00 WIB.

Bocoran Masterchef Indonesia 11 episode besok sudah beredar melalui unggahan Instagram @masterchefina.

Berdasarkan unggahan itu, banyak momen menegangkan terjadi di Galeri Masterchef Indonesia 11.

Satu di antaranya adalah ketika Chef Arnold membuang hidangan peserta ke tong sampah.

Sebelum membuang makanan tersebut, Chef Arnold tampak marah karena hidangan yang disajikan peserta mengecewakan.

"This is the worst of the worst (Ini adalah yang terburuk dari yang terburuk)" kata Chef Arnold sembari mengangkat garpu yang digunakan untuk mencicipi hidangan tersebut.

Chef Arnold kemudian menggunakan garpu itu untuk menggeser makanan dari piring hitam ke dalam tempat sampah.

Belum diketahui hidangan siapa yang dibuang Chef Arnold ke dalam tempat sampah itu.

Cuplikan lain, Chef Juna juga mengkritik hidangan peserta.

Menurut Chef Juna, hidangan yang disajikan peserta tersebut sangat buruk.

"Piringnya bagus, tapi hidangan di atasnya tidak," kata Chef Juna sambil melipat tangan.

Tangkap layar Masterchef Indonesia 11 (INSTAGRAM)

Chef Juna juga sempat memberikan peringatan kepada kontestan untuk sadar diri.

Ia turut mengingatkan bahwa MasterChef Indonesia adalah ajang kompetisi memasak.

"Kamu harus sadar diri ya, kalo kamu pede pede pede, di sini is not personality competition, di sini kompetisi memasak," ucap Chef Juna.