KABAR GEMBIRA Putri Ariani Lolos ke Final Americas Got Talent 2023, Ini Jadwal Babak Selanjutnya

SURYA.co.id - Kabar gembira datang dari Putri Ariani yang baru saja tampil di babak semifinal Americas Got Talent 2023.

Putri lolos ke babak final Americas Got Talent 2023.

Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung di acara AGT Result Show pada Rabu (6/9/2023) malam waktu Los Angeles atau Kamis (7/9/2023) pukul 08.00 WIB.

America's Got Talent menyampaikan ucapan selamat kepada kedua kontestan melalui akun media sosialnya.

"A big congrats to @MzansiYouthChoi & Putri Ariani tonight as they're on their way to the #AGT finale! ????????, tulis AGT.

Final AGT 2023 akan digelar pada Oktober 2023.

Di babak semifinal, Putri Ariani membawakan lagu U2 berjudul "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Penampilan Putri membuat penonton hening. Tepuk tangan membahana ketika Putri menyelesaikan lagunya.

Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel lalu langsung berdiri sambil bertepuk tangan setelah Putri menyelesaikan lagunya.

Para penonton pun ikut memberikan standing ovation atas penampilan Putri Ariani. Putri berhasil memukau semua penonton hingga juri.

Penampilan Putri Ariani dalam babak Semifinal America's Got Talent atau AGT 2023 begitu luar biasa.

Bahkan suara merdu Putri Ariani mampu memukau para juri yang dikomandoi Simon Cowell.

Simon Cowell sendiri tak bisa berkata apa-apa mendengar suara indah peraih Golden Buzzer tersebut.

Diketahui, babak semifinal AGT 2023 disiarkan dari Las Vegas, Amerika Serikat, Rabu (6/9/2023) pagi ini.