SIS Gandeng Merlion School untuk Tingkatkan Pendikan dan Cetak Generasi Terbaik Indonesia

SURYA.co.id | SURABAYA - Singapore International School (SIS) menambah jaringan sekolahnya di Jatim dengan menggandeng grup Merlion School di Surabaya.

Untuk kerja sama tersebut, SIS hadir dan memperkenalkan dirinya kepada seluruh wali murid bersama Yayasan Merlion School, Sabtu (2/9/2023).

Mr Jaspal Sidhu, Founder & Chairman of SIS group of schools, mengatakan sekolah SIS adalah kekuatan yang diakui dalam pendidikan di Asia Tenggara, yang mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk abad ke-21.

"Hal itu sudah dikenal dengan pendekatan pendidikan yang unik, kurikulum global, dan komitmennya terhadap pembelajaran aktif," kata Jaspal, didampingi Mr. Aditya Shah, Acting Managing Director of SIS group of schools, dan Mr Andrew Paterson, Director of Schools at SIS group of schools.

Dengan kerja sama ini, secara berlahan Merlion School akan berubah nama menjadi SIS Surabaya.

Sebelumnya SIS telah hadir di Sidoarjo.

Pendidikan terbaik SIS Surabaya menawarkan tiga kurikulum terbaik di dunia yaitu kurikulum Singapura, Cambridge dan International Baccalaureate.

"Program unik serta sumber daya manusia dan investasi fasilitas yang kami lakukan di setiap sekolah menjadikan SIS Surabaya menjadi pilihan tepat bagi para orang tua yang ingin memberikan peluang global kepada anak-anak mereka," jelas Jaspal.

Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk membina apa yang dibutuhkan generasi muda agar dapat sukses di dunia modern dengan ditunjang oleh guru-guru yang sangat terlatih dan lingkungan belajar yang dirancang secara terencana.

"Integrasi Teknologi agar lulusan siap dengan masa depan teknologi bukan sekadar aksesori di SIS Surabaya. Karena, hal ini dijalin ke dalam sistem pembelajaran,” tambah Jaspal.

Tak hanya itu, komitmen pihaknya terhadap keunggulan lulusan SIS telah mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga terkemuka seperti 'International Finance and Cooperation World Bank' dan Capital Finance International (CFI) sebagai pemimpin transformatif dalam bidang pendidikan.

"SIS Surabaya lebih dari sekedar sekolah baru. Ini adalah pintu gerbang yang menjanjikan menuju pendidikan berkualitas di masyarakat. SIS Surabaya dapat menjadi jalan menuju masa depan yang penuh inspirasi bagi anak-anak,” ungkap Jaspal.

Ms Lilin Imam Rahardjo, Head of Foundation - Merlion School, mengatakan dengan kerjasama ini, pihaknya akan menjadi penasehat.

"Akan banyak kegiatan di sekolah yang dijalankan oleh SIS. Kami dari yayasan Merlion School akan lebih banyak di belakang atau sebagai penasihat," kata Lilin.

Masa transisi akan berlangsung hingga akhir tahun akademik 2023-2024.

Kemudian mulai ajaran tahun 2024 akan penuh menggunakan kurikulum yang dijalankan oleh SIS Group.