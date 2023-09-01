Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Badar Teks Arab dan Artinya, Shollallahu Salamullah

Lirik Sholawat Badar adalah Sholawat Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Kiai Ali Mansur Banyuwangi, Indonesia.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Lirik Sholawat Badar teks Arab dan artinya 

SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Badar adalah Sholawat Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Kiai Ali Mansur Banyuwangi, Indonesia.

Sholawat Badar sangat populer, hingga dibawakan dengan berbagai versi oleh sejumlah penyanyi religi seperti Haddad Alwi, Alfina Nindiyani dan Muhammad Hadi Assegaf.

Mengutip laman Nahdlatul Ulama (NU), berikut  Sholawat Badar teks Arab dan artinya, yang dimulai dengan lirik Sholatullah Salamullah.

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Lirik Sholawat Badar

صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى طـهَ رَسُـوْلِ اللهِ
صَـلا َةُ اللهِ سَـلا َمُ اللهِ عَـلَى يـس حَبِيْـبِ اللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Thaaha Rasuulillaah
Shalaatullaah Salaamullaah ‘Alaa Yaa Siin Habiibillaah


تَوَ سَـلْنَا بِـبِـسْـمِ اللّهِ وَبِالْـهَادِى رَسُـوْلِ اللهِ
وَ كُــلِّ مُجَـا هِـدِ لِلّهِ بِاَهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah
Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah


اِلهِـى سَـلِّـمِ اْلا ُمـَّة مِـنَ اْلافـَاتِ وَالنِّـقْـمَةَ
وَمِنْ هَـمٍ وَمِنْ غُـمَّـةٍ بِاَ هْـلِ الْبَـدْرِ يـَا اَللهُ

llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah


اِلهِى نَجِّـنَا وَاكْـشِـفْ جَـمِيْعَ اَذِ يـَّةٍ وَا صْرِفْ
مَـكَائـدَ الْعِـدَا وَالْطُـفْ بِاَ هْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’a Adziyyatin Wahrif
Makaa idal ‘idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah


اِلهِـى نَـفِّـسِ الْـكُـرَبَا مِنَ الْعَـاصِيْـنَ وَالْعَطْـبَا
وَ كُـلِّ بـَلِـيَّـةٍ وَوَبـَا بِا َهْـلِ الْبَـدْ رِ يـَا اَللهُ

llaahi Naffisil Kurbaa Minal’Ashiina Wal’Athbaa
Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

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Tags
Sholawat Badar
Lirik Sholawat Badar
Sholawat Badar teks arab
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