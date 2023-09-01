Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik, Qola Muhammadun Huwabnu Maliki Tulisan Arab, Latin dan Arti

Kitab Alfiyah merupakan buku syair tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13 yang ditulis oleh Ibnu Malik, dikenal dengan sebutan Alfiyah Ibnu Malik.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik, Qola Muhammadun Huwabnu Maliki Tulisan Arab, Latin dan Arti
Surya.co.id
Ilustrasi - Lirim Nadhom Alfiyah Latin 

SURYA.CO.ID - Lirik Nadhom Alfiyah sempat viral di media sosial, berikut tulisannya dalam Bahasa Arab dan latin.

Kitab Alfiyah merupakan buku syair tentang tata bahasa Arab dari abad ke-13 yang ditulis oleh Ibnu Malik, sehingga dikenal dengan sebutan Alfiyah Ibnu Malik.

Kitab Alfiyah Ibnu Malik berbentuk Nadhom atau syair yang terdiri dari 1000 bait, kitab ini biasa dipelajari para santri di pondok pesantren.

Berikut Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik selengkapnya yang dimulai dengan Qola Muhammadun Huwabnu Maliki.

Lirik Nadhom Alfiyah 1 - 54

1.

قَـالَ مُحَمَّد هُوَ ابنُ مَـالِكِ - أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ
Qola Muhammadun Huwabnu Maliki AhMadu Robbillaha Khoiro Maliki

2.

مُصَلِّيَاً عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى - وَآلِـــهِ الْمُسْــتَكْمِلِينَ الْشَّــرَفَ
Musholliyan Alannabiyyil Musthofa Wa alihil Mustak MilinNas sharofha

3.

وَأسْتَـعِيْنُ اللهَ فِيْ ألْفِــيَّهْ - مَقَاصِدُ الْنَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهْ
Wa Asta'inulloha Fil Alfiyyah Maqoshidun Nahwi Biha Mahwiyyah

4.

تُقَرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَزِ - وَتَبْسُـطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ
Tuqorribul Aqsho Bi Lafdin Mujazi Wa Tabsutul Badla Bi wa’din Munjazi

5.

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Tags
Nadhom Alfiyah
Lirik Nadhom Alfiyah
Qola Muhammadun Huwabnu Maliki
sholawat
Nadhom Alfiyah Ibnu Malik
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